Мэрия Челябинска убирает автохлам с улиц города. Фото

14 декабря 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Дворы Челябинска избавляют от автохлама Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске продолжают эвакуацию брошенных и разукомплектованных автомобилей, владельцы который не реагируют на просьбы об их правильном содержании. Так, на спецстоянку отправили бесхозную машину, стоявшую во дворе дома №4 на улице Степана Разина. Об этом рассказали в мэрии. «Вывезли на спецстоянку бесхозный автомобиль. Машина была снята с учета в ГАИ и давно стояла во дворе без стекла и задних колес», — уточнили в администрации Челябинска. В мэрии также отметили, что хозяина машины заблаговременно уведомили о необходимости правильного содержания автомобиля. Ему предоставили 30 дней на добровольное перемещение транспорта или утилизацию. Жители Челябинска имеют возможность подать заявку на эвакуацию автохлама, отправив электронное письмо на адрес blago@cheladmin.ru. К сообщению необходимо приложить соответствующую фотографию и указать точный адрес расположения брошенной техники с привязкой к ближайшему зданию. Как сообщало URA.RU ранее, депутаты Челябинска разрешили эвакуировать из дворов брошенные хозяевами машины. Положение утвердили на сессии гордумы весной 2024 года. В Челябинске эвакуировали брошенный во дворах ВАЗ Группа «Администрация Челябинска», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске продолжают эвакуацию брошенных и разукомплектованных автомобилей, владельцы который не реагируют на просьбы об их правильном содержании. Так, на спецстоянку отправили бесхозную машину, стоявшую во дворе дома №4 на улице Степана Разина. Об этом рассказали в мэрии. «Вывезли на спецстоянку бесхозный автомобиль. Машина была снята с учета в ГАИ и давно стояла во дворе без стекла и задних колес», — уточнили в администрации Челябинска. В мэрии также отметили, что хозяина машины заблаговременно уведомили о необходимости правильного содержания автомобиля. Ему предоставили 30 дней на добровольное перемещение транспорта или утилизацию. Жители Челябинска имеют возможность подать заявку на эвакуацию автохлама, отправив электронное письмо на адрес blago@cheladmin.ru. К сообщению необходимо приложить соответствующую фотографию и указать точный адрес расположения брошенной техники с привязкой к ближайшему зданию. Как сообщало URA.RU ранее, депутаты Челябинска разрешили эвакуировать из дворов брошенные хозяевами машины. Положение утвердили на сессии гордумы весной 2024 года.