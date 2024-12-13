В Челябинске продолжают эвакуацию брошенных и разукомплектованных автомобилей, владельцы который не реагируют на просьбы об их правильном содержании. Так, на спецстоянку отправили бесхозную машину, стоявшую во дворе дома №4 на улице Степана Разина. Об этом рассказали в мэрии.
«Вывезли на спецстоянку бесхозный автомобиль. Машина была снята с учета в ГАИ и давно стояла во дворе без стекла и задних колес», — уточнили в администрации Челябинска.
В мэрии также отметили, что хозяина машины заблаговременно уведомили о необходимости правильного содержания автомобиля. Ему предоставили 30 дней на добровольное перемещение транспорта или утилизацию.
Жители Челябинска имеют возможность подать заявку на эвакуацию автохлама, отправив электронное письмо на адрес blago@cheladmin.ru. К сообщению необходимо приложить соответствующую фотографию и указать точный адрес расположения брошенной техники с привязкой к ближайшему зданию.
Как сообщало URA.RU ранее, депутаты Челябинска разрешили эвакуировать из дворов брошенные хозяевами машины. Положение утвердили на сессии гордумы весной 2024 года.
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