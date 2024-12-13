13 декабря 2024

Мэрия Челябинска убирает автохлам с улиц города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сентябрь настал, а краски остались. Пермь, шиномонтаж, ржавчина, автомобиль, колеса, автохлам, шины, рыжики, карозия
Дворы Челябинска избавляют от автохлама Фото:

В Челябинске продолжают эвакуацию брошенных и разукомплектованных автомобилей, владельцы который не реагируют на просьбы об их правильном содержании. Так, на спецстоянку отправили бесхозную машину, стоявшую во дворе дома №4 на улице Степана Разина. Об этом рассказали в мэрии.

«Вывезли на спецстоянку бесхозный автомобиль. Машина была снята с учета в ГАИ и давно стояла во дворе без стекла и задних колес», — уточнили в администрации Челябинска.

В мэрии также отметили, что хозяина машины заблаговременно уведомили о необходимости правильного содержания автомобиля. Ему предоставили 30 дней на добровольное перемещение транспорта или утилизацию.

Жители Челябинска имеют возможность подать заявку на эвакуацию автохлама, отправив электронное письмо на адрес blago@cheladmin.ru. К сообщению необходимо приложить соответствующую фотографию и указать точный адрес расположения брошенной техники с привязкой к ближайшему зданию.

Как сообщало URA.RU ранее, депутаты Челябинска разрешили эвакуировать из дворов брошенные хозяевами машины. Положение утвердили на сессии гордумы весной 2024 года.

В Челябинске эвакуировали брошенный во дворах ВАЗ
В Челябинске эвакуировали брошенный во дворах ВАЗ

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В Челябинске продолжают эвакуацию брошенных и разукомплектованных автомобилей, владельцы который не реагируют на просьбы об их правильном содержании. Так, на спецстоянку отправили бесхозную машину, стоявшую во дворе дома №4 на улице Степана Разина. Об этом рассказали в мэрии. «Вывезли на спецстоянку бесхозный автомобиль. Машина была снята с учета в ГАИ и давно стояла во дворе без стекла и задних колес», — уточнили в администрации Челябинска. В мэрии также отметили, что хозяина машины заблаговременно уведомили о необходимости правильного содержания автомобиля. Ему предоставили 30 дней на добровольное перемещение транспорта или утилизацию. Жители Челябинска имеют возможность подать заявку на эвакуацию автохлама, отправив электронное письмо на адрес blago@cheladmin.ru. К сообщению необходимо приложить соответствующую фотографию и указать точный адрес расположения брошенной техники с привязкой к ближайшему зданию. Как сообщало URA.RU ранее, депутаты Челябинска разрешили эвакуировать из дворов брошенные хозяевами машины. Положение утвердили на сессии гордумы весной 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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