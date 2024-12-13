13 декабря 2024

Мужчина упал с многоэтажки в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ЧП прибыли оперативные службы
На место ЧП прибыли оперативные службы Фото:

В Курчатовском районе Челябинска найден труп мужчины. Записью с места происшествия очевидцы поделились в социальных сетях.

«Около дома на Ворошилова, 21 был найден труп мужчины. Судя по записи с камер, он упал с высоты», — сообщается в группе «ЧП — ДТП Челябинск» в соцсети «Вконтакте».

С какого этажа он мог выпасть, не сообщается. Удар о землю оказался такой силы, что мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Само здание, рядом с которым обнаружили труп, имеет девять этажей. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как URA.RU сообщило ранее, 12 декабря, сразу два человека в Миассе и Златоусте пытались свести счеты с жизнью. Трагедии удалось избежать благодаря действиям спасателей.

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В Курчатовском районе Челябинска найден труп мужчины. Записью с места происшествия очевидцы поделились в социальных сетях. «Около дома на Ворошилова, 21 был найден труп мужчины. Судя по записи с камер, он упал с высоты», — сообщается в группе «ЧП — ДТП Челябинск» в соцсети «Вконтакте». С какого этажа он мог выпасть, не сообщается. Удар о землю оказался такой силы, что мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Само здание, рядом с которым обнаружили труп, имеет девять этажей. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Как URA.RU сообщило ранее, 12 декабря, сразу два человека в Миассе и Златоусте пытались свести счеты с жизнью. Трагедии удалось избежать благодаря действиям спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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