В Курчатовском районе Челябинска найден труп мужчины. Записью с места происшествия очевидцы поделились в социальных сетях.
«Около дома на Ворошилова, 21 был найден труп мужчины. Судя по записи с камер, он упал с высоты», — сообщается в группе «ЧП — ДТП Челябинск» в соцсети «Вконтакте».
С какого этажа он мог выпасть, не сообщается. Удар о землю оказался такой силы, что мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Само здание, рядом с которым обнаружили труп, имеет девять этажей. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как URA.RU сообщило ранее, 12 декабря, сразу два человека в Миассе и Златоусте пытались свести счеты с жизнью. Трагедии удалось избежать благодаря действиям спасателей.
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