13 декабря 2024

Вернуть бумажные дневники потребовали родители Магнитогорска

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители считают, что домашнее задание дети должны записывать сами
Родители считают, что домашнее задание дети должны записывать сами Фото:

Приоритет при назначении домашнего задания должен быть у бумажной версии дневника, а не у электронной. Такое мнение высказали жители Магнитогорска Челябинской области в социальных сетях.

«С каких пор и по какому законно-правовому акту ученики у нас не должны записывать в дневник домашнее задание? Ваш кривой „Сетевой город“ работает через раз. Информация там и реальная информация от учителей часто разнятся. Для чего придуман дневник?» — пожаловались подписчики сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Родители пожаловались, что некоторые учителя не проговаривают на уроке, что ученикам придется делать вне класса. Вместо этого они ссылаются на то, что домашнее задание будет прописано в «Сетевом городе».

Как ранее писало URA.RU, электронные зачетки введут около 90 высших учебных заведений страны. По мнению авторов инициативы, это поможет сократить коррупцию в университетах.

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Приоритет при назначении домашнего задания должен быть у бумажной версии дневника, а не у электронной. Такое мнение высказали жители Магнитогорска Челябинской области в социальных сетях. «С каких пор и по какому законно-правовому акту ученики у нас не должны записывать в дневник домашнее задание? Ваш кривой „Сетевой город“ работает через раз. Информация там и реальная информация от учителей часто разнятся. Для чего придуман дневник?» — пожаловались подписчики сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Родители пожаловались, что некоторые учителя не проговаривают на уроке, что ученикам придется делать вне класса. Вместо этого они ссылаются на то, что домашнее задание будет прописано в «Сетевом городе». Как ранее писало URA.RU, электронные зачетки введут около 90 высших учебных заведений страны. По мнению авторов инициативы, это поможет сократить коррупцию в университетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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