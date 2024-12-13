Вернуть бумажные дневники потребовали родители Магнитогорска

Приоритет при назначении домашнего задания должен быть у бумажной версии дневника, а не у электронной. Такое мнение высказали жители Магнитогорска Челябинской области в социальных сетях.
«С каких пор и по какому законно-правовому акту ученики у нас не должны записывать в дневник домашнее задание? Ваш кривой „Сетевой город“ работает через раз. Информация там и реальная информация от учителей часто разнятся. Для чего придуман дневник?» — пожаловались подписчики сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Родители пожаловались, что некоторые учителя не проговаривают на уроке, что ученикам придется делать вне класса. Вместо этого они ссылаются на то, что домашнее задание будет прописано в «Сетевом городе».
Как ранее писало URA.RU, электронные зачетки введут около 90 высших учебных заведений страны. По мнению авторов инициативы, это поможет сократить коррупцию в университетах.
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