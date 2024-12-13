Жители Катав-Ивановска Челябинской области обратились на прямую линию к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в восстановлении качественного медицинского обслуживания. Местная районная больница уже несколько лет находится на ремонте, который так и не был завершен. Об этом рассказали в Народном фронте региона.
«Людям приходится ездить к узким специалистам в соседние города для стационарного лечения. Городская же поликлиника не может закрыть все потребности пациентов, в ней попросту нет всех необходимых врачей, и в ней можно попасть только на прием, но нельзя, к примеру, сделать операцию. Хирургия — одно из медицинских направлений, которого в Катав-Ивановске последние годы нет», — сообщил официальный канал движения.
Активисты подчеркнули: поездки за медицинской помощью в другие города многим непосильны как физически, так и финансово. В связи с этим, Народный фронт также обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой взять ситуацию под личный контроль и обеспечить возможность получения медицинской помощи непосредственно в Катав-Ивановске.
Как ранее писало URA.RU, губернатор Челябинской области провел прямую линию с населением региона. Всего поступило более 11 тысяч обращений.
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