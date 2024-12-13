Под Челябинском водитель «китайца» протаранил большегрузы, один человек погиб

В Чебаркульском районе Челябинской области водитель автомобиля Shacman не справился с управлением и совершил столкновение с двумя другими большегрузами, стоявшими на проезжей части. Один из водителей скончался. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«ДТП произошло поздно вечером 13 декабря на шестом километре автодороги „Обход города Чебаркуля“. Водитель китайского грузового автомобиля не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость движения, и совершил наезд на остановившиеся ЗИЛ и ГАЗ. В итоге находившийся около ЗИЛа 44-летний водитель погиб, водитель ГАЗа — госпитализирован», — прокомментировали в ведомстве.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП. На месте происшествия работали представители Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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