13 декабря 2024

«К себе нежно»: челябинцы включились в тренд на самопознание

Челябинцы стали покупать больше книг по психологии
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцам интересны книги о развитии личной эффективности и позитивного мышления
Челябинцам интересны книги о развитии личной эффективности и позитивного мышления Фото:

В Челябинске наблюдается значительный рост интереса к психологической литературе. Продажи книг этого жанра осенью 2024 года увеличились на 16%. В топе — книга «К себе нежно». Такие данные привели аналитики «Авито».

«Самый заметный рост продаж на платформе у книги Ольги Примаченко „К себе нежно“ — в течение сентября-ноября количество покупок бестселлера выросло на 38% относительно лета 2024 года. По данным Эксмо (книжный интернет-магазин — прим. URA.RU), в топ-20 самых продаваемых книг на онлайн-платформах с начала года вошли десять книг, посвященные психологии», — сообщили эксперты сервиса.

В «Авито» отметили увеличение интереса к другим бестселлерам. Продажи книги Михаила Лабковского «Хочу и буду» подскочили на 28%, а произведение Ольги Примаченко «Все закончится, а ты нет» показало рост на 29%. Кроме того, книга Екатерины Хломовой «Я не могу без тебя» также заслужила внимание читателей — продажи увеличились на 23%.

Челябинцы проявляют повышенный интерес к книгам, которые способствуют развитию личной эффективности, позитивного мышления и улучшению взаимоотношений. Это свидетельствует о растущем интересе к самопознанию и личностному росту среди жителей Челябинска, заключили эксперты.

Как ранее писало URA.RU, самыми читаемыми среди челябинцев книгами в 2024 году стали: «Внутри убийцы» Майка Омера, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюмы. Не угасает интерес и к книгам о Гарри Поттере.

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В Челябинске наблюдается значительный рост интереса к психологической литературе. Продажи книг этого жанра осенью 2024 года увеличились на 16%. В топе — книга «К себе нежно». Такие данные привели аналитики «Авито». «Самый заметный рост продаж на платформе у книги Ольги Примаченко „К себе нежно“ — в течение сентября-ноября количество покупок бестселлера выросло на 38% относительно лета 2024 года. По данным Эксмо (книжный интернет-магазин — прим. URA.RU), в топ-20 самых продаваемых книг на онлайн-платформах с начала года вошли десять книг, посвященные психологии», — сообщили эксперты сервиса. В «Авито» отметили увеличение интереса к другим бестселлерам. Продажи книги Михаила Лабковского «Хочу и буду» подскочили на 28%, а произведение Ольги Примаченко «Все закончится, а ты нет» показало рост на 29%. Кроме того, книга Екатерины Хломовой «Я не могу без тебя» также заслужила внимание читателей — продажи увеличились на 23%. Челябинцы проявляют повышенный интерес к книгам, которые способствуют развитию личной эффективности, позитивного мышления и улучшению взаимоотношений. Это свидетельствует о растущем интересе к самопознанию и личностному росту среди жителей Челябинска, заключили эксперты. Как ранее писало URA.RU, самыми читаемыми среди челябинцев книгами в 2024 году стали: «Внутри убийцы» Майка Омера, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюмы. Не угасает интерес и к книгам о Гарри Поттере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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