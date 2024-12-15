Первый рейс нового скоростного поезда «Финист» запустили 15 декабря из Челябинска до Екатеринбурга в семь утра. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
«Сообщение будет ежедневным, время в пути — чуть больше четырех часов. Все пассажиры нового поезда получили на память сувениры. Первым пассажиром стал 11-летний Егор, который отправился в Екатеринбург с мамой и братом. Он ждал запуска „Финиста“ и следил за новостями об этом поезде», — сообщили в пресс-службе.
Пара «Финистов» №7048/7049 будет ходить ежедневно:
- из Челябинска в 7:02 (время местное), прибывая в Екатеринбург в 11:18
- из Екатеринбурга в 18:25, прибывая в Челябинск в 22:43
Губернатору региона Алексею Текслеру ранее устроили экскурсию по новым поездам. Салон скоростного пригородного поезда «Финист» оснащен информационным табло, а также GPS-навигацией. Состав имеет пять вагонов. Решение о запуске дополнительной электрички из Челябинска в Екатеринбург было принято совместно с Свердловской областью.
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