Первый рейс поезда «Финист» отправился из Челябинска в Екатеринбург. Фото

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Презентация поезда Финист и двухэтажного поезда. Челябинск, вокзал, путешествия, пассажиры, ржд, железная дорога, электропоезд финист
Скоростной поезд будет ходить ежедневно Фото:

Первый рейс нового скоростного поезда «Финист» запустили 15 декабря из Челябинска до Екатеринбурга в семь утра. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«Сообщение будет ежедневным, время в пути — чуть больше четырех часов. Все пассажиры нового поезда получили на память сувениры. Первым пассажиром стал 11-летний Егор, который отправился в Екатеринбург с мамой и братом. Он ждал запуска „Финиста“ и следил за новостями об этом поезде», — сообщили в пресс-службе.

Пара «Финистов» №7048/7049 будет ходить ежедневно:

  • из Челябинска в 7:02 (время местное), прибывая в Екатеринбург в 11:18
  • из Екатеринбурга в 18:25, прибывая в Челябинск в 22:43

Губернатору региона Алексею Текслеру ранее устроили экскурсию по новым поездам. Салон скоростного пригородного поезда «Финист» оснащен информационным табло, а также GPS-навигацией. Состав имеет пять вагонов. Решение о запуске дополнительной электрички из Челябинска в Екатеринбург было принято совместно с Свердловской областью.

Все пассажиры нового поезда получили на память сувениры
Все пассажиры нового поезда получили на память сувениры
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Первый рейс нового скоростного поезда «Финист» запустили 15 декабря из Челябинска до Екатеринбурга в семь утра. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД. «Сообщение будет ежедневным, время в пути — чуть больше четырех часов. Все пассажиры нового поезда получили на память сувениры. Первым пассажиром стал 11-летний Егор, который отправился в Екатеринбург с мамой и братом. Он ждал запуска „Финиста“ и следил за новостями об этом поезде», — сообщили в пресс-службе. Пара «Финистов» №7048/7049 будет ходить ежедневно: Губернатору региона Алексею Текслеру ранее устроили экскурсию по новым поездам. Салон скоростного пригородного поезда «Финист» оснащен информационным табло, а также GPS-навигацией. Состав имеет пять вагонов. Решение о запуске дополнительной электрички из Челябинска в Екатеринбург было принято совместно с Свердловской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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