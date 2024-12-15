Первый рейс поезда «Финист» отправился из Челябинска в Екатеринбург. Фото

15 декабря 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Скоростной поезд будет ходить ежедневно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый рейс нового скоростного поезда «Финист» запустили 15 декабря из Челябинска до Екатеринбурга в семь утра. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД. «Сообщение будет ежедневным, время в пути — чуть больше четырех часов. Все пассажиры нового поезда получили на память сувениры. Первым пассажиром стал 11-летний Егор, который отправился в Екатеринбург с мамой и братом. Он ждал запуска „Финиста“ и следил за новостями об этом поезде», — сообщили в пресс-службе. Пара «Финистов» №7048/7049 будет ходить ежедневно: из Челябинска в 7:02 (время местное), прибывая в Екатеринбург в 11:18

из Екатеринбурга в 18:25, прибывая в Челябинск в 22:43 Губернатору региона Алексею Текслеру ранее устроили экскурсию по новым поездам. Салон скоростного пригородного поезда «Финист» оснащен информационным табло, а также GPS-навигацией. Состав имеет пять вагонов. Решение о запуске дополнительной электрички из Челябинска в Екатеринбург было принято совместно с Свердловской областью. Все пассажиры нового поезда получили на память сувениры группа «Южно-Уральская железная дорога — филиал ОАО„РЖД“», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый рейс нового скоростного поезда «Финист» запустили 15 декабря из Челябинска до Екатеринбурга в семь утра. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД. «Сообщение будет ежедневным, время в пути — чуть больше четырех часов. Все пассажиры нового поезда получили на память сувениры. Первым пассажиром стал 11-летний Егор, который отправился в Екатеринбург с мамой и братом. Он ждал запуска „Финиста“ и следил за новостями об этом поезде», — сообщили в пресс-службе. Пара «Финистов» №7048/7049 будет ходить ежедневно: Губернатору региона Алексею Текслеру ранее устроили экскурсию по новым поездам. Салон скоростного пригородного поезда «Финист» оснащен информационным табло, а также GPS-навигацией. Состав имеет пять вагонов. Решение о запуске дополнительной электрички из Челябинска в Екатеринбург было принято совместно с Свердловской областью.