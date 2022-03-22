Тюменские торговые центры нашли замену европейским брендам

Европейские бренды смогут заменить производители из Китая, Кореи и Турции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейские и американские бренды в торговых центрах Тюмени, которые массово уходят с российских рынков на фоне западных санкций, смогут заменить азиатскими и турецкими производителями. Об этом пишет РБК, ссылаясь на генерального директора группы компаний «Денова» Наталью Девяткову.

«На всякий случай мы разрабатываем план Б с управляющими. Сейчас активно выходят на российский рынок китайские, корейские, турецкие производители. И если европейские нас покинут, то, конечно, потребуется время, но мы заполним торговые центры», — отметила Девяткова.

Эксперт уточнила, что на данный момент европейские компании не спешат разрывать договоры аренды. Компании, которые ранее заявили об уходе с российского рынка, только приостановили свою работу.

«Никто пока не уходит. Все находятся в наших торговых центрах, платят аренду, зарплаты и ищут способы оставить бизнес в России — через дистрибьюторы, через франчайзинг. Пока глобального освобождения ТЦ нет, и пустых площадей в связи с этой ситуацией не появилось», — подчеркнула Девяткова.

Ранее URA.RU сообщало, какие бренды заменят тюменцам IKEA, Puma и H&M. Редакция составила список магазинов и кафе, которые заменят жителям региона ушедшие с рынка из-за западных санкций бренды.

Из-за того, что страны запада ввели санкции против России, некоторые иностранные бренды покинули рынок РФ. В связи с этим, стоимость импортной продукции резко выросла в цене. Как заявляли зарубежные политики, санкции против России должны были серьезно ударить по экономической ситуации в стране, в том числе по социальной и гуманитарным сферам. Лидеры иностранных государств полагают, что такая политика ударит по жителям РФ. На такие заявления глава государства Владимир Путин сообщил, что нынешнее поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии.

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