На прощании с Пашей Техником начались задержания

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Полиция задержала Максима Урядова, который сотрудничал с рэпером
Полиция задержала Максима Урядова, который сотрудничал с рэпером Фото:
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Во время прощания с известным рэпером Пашей Техником в Москве произошли первые задержания. По данным telegram-канала Baza, ситуация на мероприятии была напряженной: полиция была вынуждена применить автозак для задержания нарушителей порядка.

«На самом прощании в это время царит анархия — люди лезут через забор на территорию храма, полицейские кричат и пытаются разогнать поклонников с проезжей части, кто-то в состоянии измененного сознания», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что среди задержанных оказался Максим Урядов — руководитель проекта «Выжившие», который сотрудничал с Техником.

Ситуация на месте продолжает оставаться напряженной, полиция принимает меры для восстановления порядка и безопасности участников мероприятия и окружающих. Ожидается, что обстановка будет стабилизирована в ближайшее время.

Сегодня в Москве проходит церемония прощания с рэпером Пашей Техником (настоящая фамилия Ивлев). Она проходит в храме Петра и Павла в Лефортово с 10:00 по московскому времени. Музыкант скончался 4 апреля в больнице на Пхукете из-за передозировки запрещенными веществами. Ему было 40 лет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия. 

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Во время прощания с известным рэпером Пашей Техником в Москве произошли первые задержания. По данным telegram-канала Baza, ситуация на мероприятии была напряженной: полиция была вынуждена применить автозак для задержания нарушителей порядка. «На самом прощании в это время царит анархия — люди лезут через забор на территорию храма, полицейские кричат и пытаются разогнать поклонников с проезжей части, кто-то в состоянии измененного сознания», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что среди задержанных оказался Максим Урядов — руководитель проекта «Выжившие», который сотрудничал с Техником. Ситуация на месте продолжает оставаться напряженной, полиция принимает меры для восстановления порядка и безопасности участников мероприятия и окружающих. Ожидается, что обстановка будет стабилизирована в ближайшее время. Сегодня в Москве проходит церемония прощания с рэпером Пашей Техником (настоящая фамилия Ивлев). Она проходит в храме Петра и Павла в Лефортово с 10:00 по московскому времени. Музыкант скончался 4 апреля в больнице на Пхукете из-за передозировки запрещенными веществами. Ему было 40 лет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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