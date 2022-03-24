24 марта 2022
23 марта 2022

В ХМАО цены на цветы выросли вдвое

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центральный рынок. Курган, тюльпаны, букет, цветочный магазин, цветы, магазин цветов, продажа цветов
В ХМАО владельцы цветочных магазинов подняли цены на цветы Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В ХМАО владельцы цветочных магазинов вынуждены были поднять цены на импортные цветы из-за изменения закупочной стоимости. Об этом URA.RU рассказали владельцы нескольких цветочных магазинов ХМАО.

«Три недели назад поставщики объявили о том, что урезают свой ассортимент. Сейчас же большая часть поставщиков еще испытывает проблемы, однако у некоторых ассортимент возвращается полностью. Но цены поднялись в два раза буквально на все срезанные цветы», — сказала менеджер цветочного магазина в Ханты-Мансийске.

Директор другого магазина рассказал корреспонденту агентства, что часть поставщиков также испытывает проблемы с наличием импортных цветов. «До недавнего времени в ассортименте оставались только розы, гвоздики и еще пара цветков. Приходилось как-то работать с таким набором», — сказал директор, попросивший об анонимности.

Ранее URA.RU сообщало, что западные страны начали вводить жесткие санкции против России после начала спецоперации по демилитаризации Украины. В своих заявлениях лидеры западных стран, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной и гуманитарной сфере, а также по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО владельцы цветочных магазинов вынуждены были поднять цены на импортные цветы из-за изменения закупочной стоимости. Об этом URA.RU рассказали владельцы нескольких цветочных магазинов ХМАО. «Три недели назад поставщики объявили о том, что урезают свой ассортимент. Сейчас же большая часть поставщиков еще испытывает проблемы, однако у некоторых ассортимент возвращается полностью. Но цены поднялись в два раза буквально на все срезанные цветы», — сказала менеджер цветочного магазина в Ханты-Мансийске. Директор другого магазина рассказал корреспонденту агентства, что часть поставщиков также испытывает проблемы с наличием импортных цветов. «До недавнего времени в ассортименте оставались только розы, гвоздики и еще пара цветков. Приходилось как-то работать с таким набором», — сказал директор, попросивший об анонимности. Ранее URA.RU сообщало, что западные страны начали вводить жесткие санкции против России после начала спецоперации по демилитаризации Украины. В своих заявлениях лидеры западных стран, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной и гуманитарной сфере, а также по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...