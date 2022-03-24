В ХМАО цены на цветы выросли вдвое

В ХМАО владельцы цветочных магазинов подняли цены на цветы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ХМАО владельцы цветочных магазинов вынуждены были поднять цены на импортные цветы из-за изменения закупочной стоимости. Об этом URA.RU рассказали владельцы нескольких цветочных магазинов ХМАО.

«Три недели назад поставщики объявили о том, что урезают свой ассортимент. Сейчас же большая часть поставщиков еще испытывает проблемы, однако у некоторых ассортимент возвращается полностью. Но цены поднялись в два раза буквально на все срезанные цветы», — сказала менеджер цветочного магазина в Ханты-Мансийске.

Директор другого магазина рассказал корреспонденту агентства, что часть поставщиков также испытывает проблемы с наличием импортных цветов. «До недавнего времени в ассортименте оставались только розы, гвоздики и еще пара цветков. Приходилось как-то работать с таким набором», — сказал директор, попросивший об анонимности.

Ранее URA.RU сообщало, что западные страны начали вводить жесткие санкции против России после начала спецоперации по демилитаризации Украины. В своих заявлениях лидеры западных стран, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной и гуманитарной сфере, а также по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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