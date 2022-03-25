Итальянцы поддержали спецоперацию РФ, максимально расходуя газ

25 марта 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Итальянцы включают конфорки для поддержки Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Итальянские пользователи соцсетей поддержали спецоперацию на Украине. Для этого они включают газовые конфорки в своем жилье, фотографируют их и, используя специальный хэштег, публикуют фото в соцсетях, пишет журнал The Post Internazionale. «#Uncarroarmatoperputin — это хэштег, который уже несколько дней циркулирует в соцсетях и связан с кампанией, начатой некоторыми людьми в поддержку российской спецоперации. По сути, сторонники Путина в Италии просят включить печку или держать отопление в доме на максимум, чтобы потреблять как можно больше газа», — говорится в информации СМИ. Отмечается также, что это позволит потреблять как можно больше газа , и Москва будет продавать больше топлива, пишет Pravda.Ru. В соцсетях публикуют фотографии зажженных конфорок на газовых печах. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту ДНР и ЛНР, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам. Несмотря на то, что речи об оккупации не идет, США и Евросоюз ввели против РФ ряд ограничений в банковский сфере и экономике. Они коснулись и проекта «Северный поток — 2». Власти западных стран начали арестовывать имущество россиян после действий России. В частности, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Лондон составил «расстрельный список» олигархов, недвижимость и яхты которых собирается изъять. Итальянцы решили готовить еду сразу на четырех конфорках соцсети Пользователи выкладывают фото с символикой российских военных соцсети Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Итальянские пользователи соцсетей поддержали спецоперацию на Украине. Для этого они включают газовые конфорки в своем жилье, фотографируют их и, используя специальный хэштег, публикуют фото в соцсетях, пишет журнал The Post Internazionale. «#Uncarroarmatoperputin — это хэштег, который уже несколько дней циркулирует в соцсетях и связан с кампанией, начатой некоторыми людьми в поддержку российской спецоперации. По сути, сторонники Путина в Италии просят включить печку или держать отопление в доме на максимум, чтобы потреблять как можно больше газа», — говорится в информации СМИ. Отмечается также, что это позволит потреблять как можно больше газа, и Москва будет продавать больше топлива, пишет Pravda.Ru. В соцсетях публикуют фотографии зажженных конфорок на газовых печах. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту ДНР и ЛНР, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам. Несмотря на то, что речи об оккупации не идет, США и Евросоюз ввели против РФ ряд ограничений в банковский сфере и экономике. Они коснулись и проекта «Северный поток — 2». Власти западных стран начали арестовывать имущество россиян после действий России. В частности, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Лондон составил «расстрельный список» олигархов, недвижимость и яхты которых собирается изъять.