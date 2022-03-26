Вице-премьер РФ поручил развивать российские IT-бренды

Дмитрий Чернышенко убежден, что сейчас удачное время для развития IT-отрасли в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские IT-продукты необходимо развивать, чтобы Россия смогла быть конкурентоспособной страной в этой отрасли. Теперь для развития хорошее время, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Нам нужно работать над тем, чтобы имидж наших IT-продуктов, которые сделаны в России, поднять на достойный уровень. Сейчас в России создаются такие проекты, которые не имеют в мире аналогов, зато имеют большой потенциал. Уровень импортозамещения составляет от 80 до 100%», — сказал он на встрече с представителями IT-отрасли по подготовке третьего пакета мер поддержки.

Чернышенко отметил, что сейчас удачный момент для улучшения и развития конкурентоспособных российских аналогов в этой отрасли. Тем более, что они все обеспечены финансированием, в частности, в плане госзаказа.

На мероприятии глава Минцифры РФ Максут Шадаев добавил, что необходимо упростить импорт оборудования. Это включает обнуление таможенных пошлин для импортных комплектующих, упрощение сертификации и так далее. Предлагается также софинансировать до 80% расходов на онлайн-рекламу российских продуктов. Еще одна мера для молодых специалистов — льготная ипотека. Ее смогут получить IT-специалисты с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Минцифры ранее заявляло, что для сотрудников IT-компаний нужно ввести еще и отсрочку от армии.

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