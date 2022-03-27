27 марта 2022
25 марта 2022

В спецоперации на Украине погиб пермяк

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, военная, сельская местность, село, ВСУ, разбитая техника, гуманитарная катастрофа, поврежденная, сгоревшая
Спецоперация, направленная на прекращение геноцида русских на Донбассе, началась 24 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Юсьвинского округа Пермского края Александр Баталов. Он служил по контракту, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики краевой администрации.

«В ходе специальной военной операции погиб Александр Баталова 1999 года рождения, служивший по контракту. Он был уроженцем Юсьвенского округа Пермского края. В администрации губернатора выражают соболезнования родными близким погибшего при исполнении воинского долга», — отметили в пресс-службе.

Спецоперация, направленная на прекращение геноцида русских на Донбассе, началась 24 февраля. Главный приоритет российской армии — предотвращение жертв среди мирного населения. Атака проводится по объектам военной инфраструктуры и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточным оружием. Сейчас под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Оцеплены Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Юсьвинского округа Пермского края Александр Баталов. Он служил по контракту, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики краевой администрации. «В ходе специальной военной операции погиб Александр Баталова 1999 года рождения, служивший по контракту. Он был уроженцем Юсьвенского округа Пермского края. В администрации губернатора выражают соболезнования родными близким погибшего при исполнении воинского долга», — отметили в пресс-службе. Спецоперация, направленная на прекращение геноцида русских на Донбассе, началась 24 февраля. Главный приоритет российской армии — предотвращение жертв среди мирного населения. Атака проводится по объектам военной инфраструктуры и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточным оружием. Сейчас под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Оцеплены Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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