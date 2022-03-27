В спецоперации на Украине погиб пермяк

Спецоперация, направленная на прекращение геноцида русских на Донбассе, началась 24 февраля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Юсьвинского округа Пермского края Александр Баталов. Он служил по контракту, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики краевой администрации.

«В ходе специальной военной операции погиб Александр Баталова 1999 года рождения, служивший по контракту. Он был уроженцем Юсьвенского округа Пермского края. В администрации губернатора выражают соболезнования родными близким погибшего при исполнении воинского долга», — отметили в пресс-службе.

Спецоперация, направленная на прекращение геноцида русских на Донбассе, началась 24 февраля. Главный приоритет российской армии — предотвращение жертв среди мирного населения. Атака проводится по объектам военной инфраструктуры и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточным оружием. Сейчас под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Оцеплены Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.