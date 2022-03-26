В Салехарде дому грозит обрушение Фото: Размик Закарян © URA.RU

Дом по улице Кирпичной, 17 в Салехарде (ЯНАО) начал заваливаться на рядом стоящий жилой многоквартирник. Крышу от балкона соседнего строения отделяют считанные сантиметры. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

«Друг друга поддерживают. Правда, крыша соседского скоро на балкон зайдет», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным, и прикрепил фото домов к записи в группе «Подслушано в Салехарде».

В мэрии Салехарда URA.RU сообщили, что в скором времени запланированы ремонтные работы. «В ближайшее время запланирован ремонт фундамента по улице Кирпичной, 17», — пояснили в пресс-службе городской администрации.

В комментариях местные жители отметили, что и рядом стоящему дому по улице Кирпичной, 11 также нужен ремонт. «А когда будут проводиться поддерживающие мероприятия в доме 11, квартира 1 по улице Кирпичной?» — написала Кристина Селимова. На ее вопрос мэрия пока не ответила.

Мэрия пообещала провести ремонтные работы Социальная сеть «ВКонтакте», группа «Подслушана в Салехарде»

Дома по улице Кирпичной, 17 в Салехарде Социальная сеть «ВКонтакте», группа «Подслушана в Салехарде»