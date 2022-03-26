26 марта 2022
25 марта 2022

В ЯНАО два дома заваливаются друг на друга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома по программе реновации. Екатеринбург, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
В Салехарде дому грозит обрушение Фото:

Дом по улице Кирпичной, 17 в Салехарде (ЯНАО) начал заваливаться на рядом стоящий жилой многоквартирник. Крышу от балкона соседнего строения отделяют считанные сантиметры. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

«Друг друга поддерживают. Правда, крыша соседского скоро на балкон зайдет», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным, и прикрепил фото домов к записи в группе «Подслушано в Салехарде».

В мэрии Салехарда URA.RU сообщили, что в скором времени запланированы ремонтные работы. «В ближайшее время запланирован ремонт фундамента по улице Кирпичной, 17», — пояснили в пресс-службе городской администрации.

В комментариях местные жители отметили, что и рядом стоящему дому по улице Кирпичной, 11 также нужен ремонт. «А когда будут проводиться поддерживающие мероприятия в доме 11, квартира 1 по улице Кирпичной?» — написала Кристина Селимова. На ее вопрос мэрия пока не ответила.

Мэрия пообещала провести ремонтные работы
Дома по улице Кирпичной, 17 в Салехарде

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Дом по улице Кирпичной, 17 в Салехарде (ЯНАО) начал заваливаться на рядом стоящий жилой многоквартирник. Крышу от балкона соседнего строения отделяют считанные сантиметры. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте». «Друг друга поддерживают. Правда, крыша соседского скоро на балкон зайдет», — написал пользователь, пожелавший остаться анонимным, и прикрепил фото домов к записи в группе «Подслушано в Салехарде». В мэрии Салехарда URA.RU сообщили, что в скором времени запланированы ремонтные работы. «В ближайшее время запланирован ремонт фундамента по улице Кирпичной, 17», — пояснили в пресс-службе городской администрации. В комментариях местные жители отметили, что и рядом стоящему дому по улице Кирпичной, 11 также нужен ремонт. «А когда будут проводиться поддерживающие мероприятия в доме 11, квартира 1 по улице Кирпичной?» — написала Кристина Селимова. На ее вопрос мэрия пока не ответила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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