Пермский завод нашел выгоду в санкциях Евросоюза

Завод уже имеет опыт в разработке деталей разного назначения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Краснокамский ремонтно-механический завод (РМЗ) заявил о готовности замещать продукцию иностранных предприятий. Краснокамский завод может выступить площадкой для изготовления деталей и механизмов, которые ранее не выпускали в России, а сейчас они недоступны из-за санкций. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«За годы работы мы накопили огромный опыт в изготовлении деталей и сложных комплектующих самого разного назначения. Наш конструкторский отдел в короткие сроки разработает нужное оборудование, в том числе с нуля, а технологи поставят производство на поток», — рассказал директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов.

У предприятия есть все необходимые технологии: лазерная и плазменная резка металла, токарная и фрезерная обработка, роботизированная сварка. Еще одно направление, в котором техника краснокамского завода может закрыть потребности компаний, ранее работавших с иностранными поставщиками — производство складской техники: уравнительных платформ, герметизаторов проема, подъемных столов — оборудования для автоматизированной работы складов.

В краевом министерстве промышленности и торговли такие инициативы поддерживают. РМЗ — уже не первое предприятие, заявившее о готовности заняться импортозамещением.

«У нас во всех сферах промышленности есть подобные примеры. Предприятия оперативно реагируют на тенденции рынка. Это важно и для наращивания финансовой мощи самих компаний, и для региона», — рассказал URA.RU пресс-секретарь министерства Дмитрий Шилов.

Ранее URA.RU рассказывало про другое пермское предприятие — «АВТ-спорт». Компания ищет новых сотрудников для наращивания объемов производства «в связи с ограничениями поставок из Евросоюза и ростом курса валют».

Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.

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