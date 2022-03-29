В Кремле сообщили, о чем Путин готов говорить с Байденом

29 марта 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Президенты России и США могут общаться по теме стратегической безопасности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом должен касаться вопросов стратегической безопасности. Это нужно не только России, но и всему миру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, готов ли Путин к встрече с Байденом, заявившим, что она зависит от темы переговоров. «Диалог между Россией и США нужен в любом случае. Он нужен не только в интересах двух стран, а в интересах всего мира. Так или иначе, рано или поздно нам придется говорить о вопросах стратегической стабильности, безопасности и так далее — тех вопросах, которые можем и должны обговаривать только мы, — заявил Песков. Вместе с тем, по словам представителя Кремля, на характер отношений негативно влияют оскорбительные высказывания Байдена в адрес российского президента. «Личные оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние», — отметил Дмитрий Песков. Президент США Байден накануне заявил журналистам, что его слова о президенте Путине не осложнят дипломатического взаимодействия и не приведут к эскалации на Украине. Он также отметил, что его встреча с Путиным зависит от темы разговора. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом должен касаться вопросов стратегической безопасности. Это нужно не только России, но и всему миру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, готов ли Путин к встрече с Байденом, заявившим, что она зависит от темы переговоров. «Диалог между Россией и США нужен в любом случае. Он нужен не только в интересах двух стран, а в интересах всего мира. Так или иначе, рано или поздно нам придется говорить о вопросах стратегической стабильности, безопасности и так далее — тех вопросах, которые можем и должны обговаривать только мы, — заявил Песков. Вместе с тем, по словам представителя Кремля, на характер отношений негативно влияют оскорбительные высказывания Байдена в адрес российского президента. «Личные оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние», — отметил Дмитрий Песков. Президент США Байден накануне заявил журналистам, что его слова о президенте Путине не осложнят дипломатического взаимодействия и не приведут к эскалации на Украине. Он также отметил, что его встреча с Путиным зависит от темы разговора.