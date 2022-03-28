Байден нашел оправдание оскорблению Путина

29 марта 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Байден заверил, что США не преследуют цель сменить руководство России Фото: Bundesregierung\Kugler Президент США Джо Байден нашел оправдание своим словам насчет того, что российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти». Он заявил, что Америка не намерена вмешиваться в дела руководства России. «Я просто выражал свое возмущение: он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо. Но это не означало наличия у нас политики по снятию Путина в каком-нибудь виде», — заявил в Белом доме Байден, передает РИА «Новости». Ранее Джо Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти, а Украина «никогда не станет победой для России» с спецоперации. Позже Белому дому пришлось оправдываться за эмоциональное высказывание американского лидера, уверяя, что речь не шла о смене власти в России, сообщает RT. Сам президент также отказался от своих слов. Однако обозреватели британского издания The Times предположили, что оскорбления Байдена могут стать самой серьезной оплошностью в его президентской карьере. Что касается встречи лидеров двух стран, Байден заявил, что состоится она или нет — зависит от того, о чем хочет поговорить Владимир Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден нашел оправдание своим словам насчет того, что российский лидер Владимир Путин «не может оставаться у власти». Он заявил, что Америка не намерена вмешиваться в дела руководства России. «Я просто выражал свое возмущение: он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо. Но это не означало наличия у нас политики по снятию Путина в каком-нибудь виде», — заявил в Белом доме Байден, передает РИА «Новости». Ранее Джо Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти, а Украина «никогда не станет победой для России» с спецоперации. Позже Белому дому пришлось оправдываться за эмоциональное высказывание американского лидера, уверяя, что речь не шла о смене власти в России, сообщает RT. Сам президент также отказался от своих слов. Однако обозреватели британского издания The Times предположили, что оскорбления Байдена могут стать самой серьезной оплошностью в его президентской карьере. Что касается встречи лидеров двух стран, Байден заявил, что состоится она или нет — зависит от того, о чем хочет поговорить Владимир Путин.