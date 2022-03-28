Байден оценил вероятность встречи с Путиным

29 марта 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

Состоится встреча президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина или нет — зависит от темы разговора. Об этом сообщил президент США Джо Байден. «Это зависит от того, о чем он хочет говорить», — сказал Байден журналистам, пишет РИА «Новости». Он отметил, что лично его интересует, приведет ли эта встреча к завершению спецоперации России на Украине. Что касается участия военных США в конфликте, то Байден в очередной раз повторил: американские военнослужащие напрямую помогать Украине не будут. Ранее президент США заявил, что Путин не может оставаться у власти, а Россия не выиграет спецоперацию на Украине. Белый дом позже оправдывался за слова Байдена, уверяя, что речь не шла о смене власти в России, сам президент тоже отказался от своих слов. В Кремле заявили, что встревожены заявлением американского лидера и тщательно фиксируют все высказывания Байдена. По мнению обозревателя Bloomberg Тони Чучки, Байден станет терять союзников после своего заявления. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, об оккупации речи не идет. Несмотря на это, США, Европа, Канада, Япония и ряд других стран ввели в отношении россиян жесткие санкции. Российский лидер заявил, что цель санкций — отмена РФ, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.