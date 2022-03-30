Противники QR-кодов выиграли суд против указа Куйвашева

Указ губернатора Евгения Куйвашева о введении QR-кодов рассматривался 19 ноября 2022 года в Свердловском облсуде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга отправил на пересмотр иск против губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Речь идет о введении QR-кодов в общественных местах региона. Истцом выступил адвокат Иван Волков из Екатеринбурга. Решение опубликовано в картотеке на сайте суда.

«Решение отменено полностью с направлением дела на новое рассмотрение», — говорится на сайте суда.

Заявление, которое оспаривает указ губернатора Евгения Куйвашева о введении QR-кодов, рассматривалось в Свердловском облсуде. Тогда судья Максим Старков отклонил исковое заявление по отмене QR-кодов для доступа в общественные места. Волков же настаивал, что законодательство запрещает нарушать основные права и свободы граждан: право на перемещение, на выбор и приобретение товаров и услуг, а рекомендации санитарных врачей и Минздрава не носят обязательного характера, сообщали СМИ.

В департаменте информационной политики региона URA.RU пояснили, что апелляционное определение Второго апелляционного суда общей юрисдикции связано исключительно с процессуальными моментами в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции. «Апелляционной инстанцией не производилась оценка решения Свердловского областного суда с точки зрения соответствия оспариваемых положений указа №100 нормам материального права. На данный момент мотивированное определение апелляционного суда не изготовлено и в адрес губернатора не направлялось. По результатам изучения указанного определения будет принято решение об его обжаловании», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что первый групповой пикет против QR-кодов в общественных местах прошел в столице Урала 13 ноября 2021 года. На нем, по разным подсчетам, собрались несколько сотен человек. Мероприятие организовывало движение «РодНадзор», позиционирующее себя как неполитическое. К протесту присоединились коммунисты и адвокат Иван Волков.

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