Пермяки опасаются срыва кампании по приему детей в школы

Прием начнется 1 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родители будущих первоклассников жалуются на алгоритм подачи заявлений на прием в пермские школы. Они опасаются, что их дети не смогут попасть в желаемое учебное заведение по прописке. Мама будущего первоклассника рассказала URA.RU о трудностях, с которыми столкнулась.

«В школе, куда мы планируем поступать, сказали подавать заявление через Госуслуги. Я зашла посмотреть: оказалось, для нашего региона функция недоступна. Тогда я позвонила в районный отдел образования, где мне сказали, что они самим только вчера узнали, что Госуслуги не работают у нас. Это за два дня до начала приема. В итоге меня сориентировали на другой портал: Услуги и сервисы Пермского края», — рассказала URA.RU пермячка.

Но на пермском портале вкладки подачи заявления в первые классы сейчас нет. Женщине сообщили, что она откроется 1 апреля в 00.01. Родители не знают, какие документы туда нужно будет прикрепить. Предполагают, что, возможно, потребуются скрины документов. Это займет продолжительное время, которого у некоторых родителей нет.

«А у нас счет идет на секунды там. Ситуация в школе сложная: корпус младших классов закрыли на ремонт, свободных мест ровно 112. Первые займут дети силовиков и вторые дети. У нас останется всего 30 мест. И вот кто первый успеет подать заявление, того и зачислят», — объяснила мама ребенка. Сейчас пермячка готовит скрины всех документов, которые могут понадобиться для заявления.

Ранее URA.RU сообщало, что на капремонт четырех пермских школ потратят 692 миллиона рублей. Речь о школах №22, №77, №93 и «СинТез».

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