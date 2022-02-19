На капремонт четырех пермских школ потратят 692 миллиона рублей

Школы объявили конкурсы на поиск подрядчиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Перми капитально отремонтируют четыре школы. Конкурс по поиску подрядчиков на выполнение работ объявили школы №22, №77, №93 и «СинТез». Информация размещена на сайте госзакупок.

«Максимальная цена работ по капремонту школы МАОУ „СОШ № 22“ составляет 222,6 млн рублей. МАОУ „СинТез“ — 202,8 млн рублей. Дешевле обойдется ремонт в МАОУ „СОШ 77“ — 151,6 млн рублей и МАОУ „СОШ №93“ — 114,9 млн рублей», — указано в информации о закупках.

В общей сложности ремонт четырех зданий оценили в 692 миллиона рублей. Итоги конкурсов подведут 9—10 марта. Работы по всем объектам должны будут быть закончены к концу 2022 года. Средства на ремонт будут выделены из бюджетов всех уровней: муниципального, краевого и федерального.

Ранее URA.RU сообщало, что муниципалитеты с сильно изношенными, но не аварийными домами (более 70% износа) получат субсидии для ремонта зданий. Ранее такие дома были исключены из программы капитального ремонта в связи с сильным износом.