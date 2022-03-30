Пермский силовик, остановивший на ходу фуру, поделился эмоциями. «Был выброс адреналина». Видео

Полицейский признался, что не испытывал страха, останавливая неуправляемый грузовик (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полицейский из Добрянки (Пермский край) Александр Шехирев, на ходу остановивший фуру с погибшим водителем, поделился своими впечатлениями от произошедшего. Эксклюзивное интервью с героем пресс-служба ГУ МВД по Прикамью предоставила URA.RU. Шехирев признался, что не испытывал страха, запрыгивая на неуправляемый грузовик. Осознание произошедшего пришло к нему позже.

«Все происходило очень быстро. Как такового страха я не испытал, но когда все произошло, был выброс адреналина, пришло осознание, что было действительно опасно», — рассказал Шехирев. URA.RU рассказывало, что старший оперуполномоченный ОМВД в Добрянке, находясь на службе вместе с коллегой, смог предотвратить крупное ДТП.

На дороге он заметил грузовик, который начал двигаться с горы. Когда фура поравнялась с полицейскими, Шехирев заметил, что в кабине нет водителя. При этом большегруз выехал на полосу встречного движения. Сотрудникам правопорядка удалось обогнать фуру, а Шехирев запрыгнул в кабину и припарковал ее на обочине. Оказалось, что водитель, находившийся за рулем грузовика, скоропостижно скончался. За самоотверженные действия майор полиции из Добрянки был удостоен государственной награды.