Пермский силовик, остановивший на ходу фуру, поделился эмоциями. «Был выброс адреналина». Видео

Полицейский из Добрянки (Пермский край) Александр Шехирев, на ходу остановивший фуру с погибшим водителем, поделился своими впечатлениями от произошедшего. Эксклюзивное интервью с героем пресс-служба ГУ МВД по Прикамью предоставила URA.RU. Шехирев признался, что не испытывал страха, запрыгивая на неуправляемый грузовик. Осознание произошедшего пришло к нему позже.
«Все происходило очень быстро. Как такового страха я не испытал, но когда все произошло, был выброс адреналина, пришло осознание, что было действительно опасно», — рассказал Шехирев. URA.RU рассказывало, что старший оперуполномоченный ОМВД в Добрянке, находясь на службе вместе с коллегой, смог предотвратить крупное ДТП.
На дороге он заметил грузовик, который начал двигаться с горы. Когда фура поравнялась с полицейскими, Шехирев заметил, что в кабине нет водителя. При этом большегруз выехал на полосу встречного движения. Сотрудникам правопорядка удалось обогнать фуру, а Шехирев запрыгнул в кабину и припарковал ее на обочине. Оказалось, что водитель, находившийся за рулем грузовика, скоропостижно скончался. За самоотверженные действия майор полиции из Добрянки был удостоен государственной награды.
Полицейский из Добрянки (Пермский край) Александр Шехирев, на ходу остановивший фуру с погибшим водителем, поделился своими впечатлениями от произошедшего. Эксклюзивное интервью с героем пресс-служба ГУ МВД по Прикамью предоставила URA.RU. Шехирев признался, что не испытывал страха, запрыгивая на неуправляемый грузовик. Осознание произошедшего пришло к нему позже. «Все происходило очень быстро. Как такового страха я не испытал, но когда все произошло, был выброс адреналина, пришло осознание, что было действительно опасно», — рассказал Шехирев. URA.RU рассказывало, что старший оперуполномоченный ОМВД в Добрянке, находясь на службе вместе с коллегой, смог предотвратить крупное ДТП. На дороге он заметил грузовик, который начал двигаться с горы. Когда фура поравнялась с полицейскими, Шехирев заметил, что в кабине нет водителя. При этом большегруз выехал на полосу встречного движения. Сотрудникам правопорядка удалось обогнать фуру, а Шехирев запрыгнул в кабину и припарковал ее на обочине. Оказалось, что водитель, находившийся за рулем грузовика, скоропостижно скончался. За самоотверженные действия майор полиции из Добрянки был удостоен государственной награды.