Челябинский бизнес просит Текслера повысить авансы по контрактам

Алексея Текслера просят пересмотреть оплату госконтрактов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Региональное отделение «Опоры России» в Челябинской области попросило губернатора Алексея Текслера повысить авансирование государственных контрактов на уровне субъекта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

В письме бизнесмены указывают на постановление правительства РФ от 29 марта об установлении авансовых платежей. В нем предусматривается условие об авансе в размере от 50% до 90% при казначейском сопровождении и до 50% без такого сопровождения. Принятые размеры авансовых платежей предлагается по соглашению сторон распространить и на ранее заключенные контракты.

«При этом регионам было рекомендовано принять аналогичные меры. Тем более, что по результатам мониторинга Минфин РФ пришел к выводам, что это положительно повлияет на увеличение среднего количества заявок, а, значит, будет способствовать развитию конкуренции и увеличению экономии бюджетных средств. Вместе с этим, мера позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, вынужденных адаптироваться к новым условиям из-за вводимых санкций», — пояснил URA.RU глава комитета по госзаказу и электронным торгам челябинского отделения «Опоры России» Ярослав Щербаков.

Предприниматели также просят Текслера на региональном уровне не включать в контракты условия, которые накладывают на предпринимателей дополнительные финансовые издержки. К примеру, требование об оплате подрядчиком стоимости проведения госэкспертизы результатов проектных работ и инженерных изысканий для объектов капитального строительства, средняя стоимость которых составляет 30% от сметы всех работ.

Проблемы у российского бизнеса начались после того, как западные страны ввели масштабные экономические санкции в знак несогласия с проведением спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин указывал, что санкционное давление на Россию началось в 2000-х годах и длится до сих пор.

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