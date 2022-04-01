Песков ответил на планы ФРГ национализировать «дочки» «Газпрома»

Если Германия начнет национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти», то она нарушит все мыслимые и немыслимые законы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Национализация в ФРГ „дочек“ „Газпрома“ и „Роснефти“ серьезно нарушила бы международное право», — заявил Песков в беседе с журналистами, передает «Прайм». Он отметил, что это бы нарушило все мыслимые и немыслимые законы.
Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах страны сообщала, что министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти». По их информации, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.
Если Германия начнет национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти», то она нарушит все мыслимые и немыслимые законы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Национализация в ФРГ „дочек“ „Газпрома“ и „Роснефти“ серьезно нарушила бы международное право», — заявил Песков в беседе с журналистами, передает «Прайм». Он отметил, что это бы нарушило все мыслимые и немыслимые законы. Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах страны сообщала, что министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти». По их информации, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.