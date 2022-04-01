Песков ответил на планы ФРГ национализировать «дочки» «Газпрома»

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Виды города, осень. Тюмень, газпром
Национализация «дочек» «Газпрома» и «Роснефти» нарушит все законы, заявил Песков Фото:
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Если Германия начнет национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти», то она нарушит все мыслимые и немыслимые законы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Национализация в ФРГ „дочек“ „Газпрома“ и „Роснефти“ серьезно нарушила бы международное право», — заявил Песков в беседе с журналистами, передает «Прайм». Он отметил, что это бы нарушило все мыслимые и немыслимые законы.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах страны сообщала, что министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти». По их информации, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.

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Если Германия начнет национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти», то она нарушит все мыслимые и немыслимые законы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Национализация в ФРГ „дочек“ „Газпрома“ и „Роснефти“ серьезно нарушила бы международное право», — заявил Песков в беседе с журналистами, передает «Прайм». Он отметил, что это бы нарушило все мыслимые и немыслимые законы. Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах страны сообщала, что министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти». По их информации, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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