СК возбудил дело об ударах по Белгородской области

СК считает нанесение ударов по нефтебазе в Белгороде терактом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

СК возбудил уголовно дело по факту обстрела ВСУ объектов в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По факту совершения теракта со стороны ВС Украины на территории Белгородской области ГУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в telegram-канале СК. Нанесение ударов происходило 1 апреля.

1 апреля ВСУ нанесли удары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись резервуары. Позднее президент Украины Владимир Зеленский косвенно назвал удары «своим приказом».