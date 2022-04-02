СК возбудил дело об ударах по Белгородской области

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
СК считает нанесение ударов по нефтебазе в Белгороде терактом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

СК возбудил уголовно дело по факту обстрела ВСУ объектов в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По факту совершения теракта со стороны ВС Украины на территории Белгородской области ГУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в telegram-канале СК. Нанесение ударов происходило 1 апреля.

1 апреля ВСУ нанесли удары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись резервуары. Позднее президент Украины Владимир Зеленский косвенно назвал удары «своим приказом».

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СК возбудил уголовно дело по факту обстрела ВСУ объектов в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По факту совершения теракта со стороны ВС Украины на территории Белгородской области ГУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в telegram-канале СК. Нанесение ударов происходило 1 апреля. 1 апреля ВСУ нанесли удары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись резервуары. Позднее президент Украины Владимир Зеленский косвенно назвал удары «своим приказом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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