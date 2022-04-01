Зеленский назвал удар по Белгороду «своим приказом»

02 апреля 2022 в 07:08 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский впервые прокомментировал авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал комментарий по делу об ударе Вооруженных сил страны по нефтебазе в Белгороде. Во время общения с журналистами он назвал атаку «своим приказом». «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», — заявил Зеленский телеканалу Fox News. На нефтебазе в Белгороде утром 1 апреля произошел пожар. Все экстренные службы выехали на место и приняли соответствующие меры. Позднее стало известно, что в пожаре пострадали два работника. Им оказали необходимую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. До этого в районе села Красный Октябрь уже гремели взрывы. Это происходит в связи со спецоперацией, которую РФ проводит на территории Украины. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В СМИ уже появлялись свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал комментарий по делу об ударе Вооруженных сил страны по нефтебазе в Белгороде. Во время общения с журналистами он назвал атаку «своим приказом». «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», — заявил Зеленский телеканалу Fox News. На нефтебазе в Белгороде утром 1 апреля произошел пожар. Все экстренные службы выехали на место и приняли соответствующие меры. Позднее стало известно, что в пожаре пострадали два работника. Им оказали необходимую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. До этого в районе села Красный Октябрь уже гремели взрывы. Это происходит в связи со спецоперацией, которую РФ проводит на территории Украины. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В СМИ уже появлялись свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.