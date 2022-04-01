01 апреля 2022

Зеленский назвал удар по Белгороду «своим приказом»

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский впервые прокомментировал авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал комментарий по делу об ударе Вооруженных сил страны по нефтебазе в Белгороде. Во время общения с журналистами он назвал атаку «своим приказом».

«Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», — заявил Зеленский телеканалу Fox News.

На нефтебазе в Белгороде утром 1 апреля произошел пожар. Все экстренные службы выехали на место и приняли соответствующие меры. Позднее стало известно, что в пожаре пострадали два работника. Им оказали необходимую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

До этого в районе села Красный Октябрь уже гремели взрывы. Это происходит в связи со спецоперацией, которую РФ проводит на территории Украины. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В СМИ уже появлялись свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал комментарий по делу об ударе Вооруженных сил страны по нефтебазе в Белгороде. Во время общения с журналистами он назвал атаку «своим приказом». «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», — заявил Зеленский телеканалу Fox News. На нефтебазе в Белгороде утром 1 апреля произошел пожар. Все экстренные службы выехали на место и приняли соответствующие меры. Позднее стало известно, что в пожаре пострадали два работника. Им оказали необходимую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. До этого в районе села Красный Октябрь уже гремели взрывы. Это происходит в связи со спецоперацией, которую РФ проводит на территории Украины. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В СМИ уже появлялись свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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