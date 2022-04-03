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Свердловский вице-губернатор стал покровителем казаков

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание атаманов. Курган , казаки, атаманы
В свердловском совете по делам казачества сменился руководитель Фото:

Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов возглавил областной совет по делам казачества. На этом посту он сменил своего предшественника, ныне депутата Госдумы Сергея Бидонько. Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев, копия его указа есть у URA.RU.

«Внести в состав координационного совета при губернаторе по делам казачества изменения. Председатель — вице-губернатор Олег Чемезов», — говорится в документе. Заместителем главы останется советник Куйвашева, атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Романов. Контроль за работой органа губернатор также возложил на Чемезова.

Совет по делам казачества был создан в октябре 2020 года. В структуру вошли 40 человек из различных сфер. Сейчас в составе числятся представитель свердловского УФСБ Сергей Зяблов, депутат заксобрания Михаил Зубарев, атаманы Игорь Ермаков и Александр Филиппов, а также подсудный мэр Богдановича Павел Мартьянов. Изначально совет возглавлял предыдущий вице-губернатор Сергей Бидонько, который в сентябре прошлого года избрался в Госдуму и покинул областное правительство.

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Свердловский вице-губернатор Олег Чемезов возглавил областной совет по делам казачества. На этом посту он сменил своего предшественника, ныне депутата Госдумы Сергея Бидонько. Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев, копия его указа есть у URA.RU. «Внести в состав координационного совета при губернаторе по делам казачества изменения. Председатель — вице-губернатор Олег Чемезов», — говорится в документе. Заместителем главы останется советник Куйвашева, атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Романов. Контроль за работой органа губернатор также возложил на Чемезова. Совет по делам казачества был создан в октябре 2020 года. В структуру вошли 40 человек из различных сфер. Сейчас в составе числятся представитель свердловского УФСБ Сергей Зяблов, депутат заксобрания Михаил Зубарев, атаманы Игорь Ермаков и Александр Филиппов, а также подсудный мэр Богдановича Павел Мартьянов. Изначально совет возглавлял предыдущий вице-губернатор Сергей Бидонько, который в сентябре прошлого года избрался в Госдуму и покинул областное правительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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