Тюменцы простились с майором, героически погибшим на Украине

04 апреля 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Павел Суслов погиб при выполнении воинского долга во время спецоперации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Каменка Тюменского района прошла церемония прощания с майором Павлом Сусловым, погибшим при выполнении воинского долга во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает официальный сайт райадминистрации. «Сегодня военнослужащие нашей страны, как и 80 лет назад их деды и прадеды, героически защищают мир, будущие поколения от нацизма. Самое страшное, что нацизм поднял голову на Украине, где живут потомки победителей в Великой Отечественной войне. Вместе с вами скорблю о невосполнимой утрате и склоняю голову перед доблестью российских воинов, вставших на защиту мирных людей от ужасов неофашизма. Сейчас наша армия предотвращает большую беду, которая могла обрушиться на всех нас. И в рядах защитников — наши герои», — отметила глава Тюменского района Светлана Иванова в своем обращении, опубликованном на сайте администрации. Также Иванова передала родным погибшего офицера телеграмму губернатора Тюменской области Александра Моора. В ней, в частности, идет речь о важности миссии, которую выполняют российские военнослужащие на Украине — «положить конец расцвету фашизма у границ нашей страны, пресечь угрозу войны на нашей родной земле, предотвратить кровопролитие среди мирных жителей». Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация на территории Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР. С главами республик был подписан договор о дружбе, который, в том числе, предусматривает военную поддержку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В селе Каменка Тюменского района прошла церемония прощания с майором Павлом Сусловым, погибшим при выполнении воинского долга во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает официальный сайт райадминистрации. «Сегодня военнослужащие нашей страны, как и 80 лет назад их деды и прадеды, героически защищают мир, будущие поколения от нацизма. Самое страшное, что нацизм поднял голову на Украине, где живут потомки победителей в Великой Отечественной войне. Вместе с вами скорблю о невосполнимой утрате и склоняю голову перед доблестью российских воинов, вставших на защиту мирных людей от ужасов неофашизма. Сейчас наша армия предотвращает большую беду, которая могла обрушиться на всех нас. И в рядах защитников — наши герои», — отметила глава Тюменского района Светлана Иванова в своем обращении, опубликованном на сайте администрации. Также Иванова передала родным погибшего офицера телеграмму губернатора Тюменской области Александра Моора. В ней, в частности, идет речь о важности миссии, которую выполняют российские военнослужащие на Украине — «положить конец расцвету фашизма у границ нашей страны, пресечь угрозу войны на нашей родной земле, предотвратить кровопролитие среди мирных жителей». Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация на территории Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР. С главами республик был подписан договор о дружбе, который, в том числе, предусматривает военную поддержку.