Власти реформируют Госдуму из-за Донбасса

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Митинг за мир в Донецке. Украина, донецкая народная республика, днр, стояние, митинг, триколор, флаг россии
Россия продолжает помогать Донбассу на законодательном уровне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Государственная дума РФ объявила о решении создать депутатские группы по связям с правительством Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в telegram.

«Совет Государственной Думы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик во главе с депутатами Дмитрием Саблиным и Виктором Водолацким», — сообщил Володин. Председатель Госдумы пояснил, что России необходимо развивать отношения не только по линии профильных комитетов, но и в рамках межпарламентского сотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позже, 24 февраля 2022 года, глава государства объявил о проведении спецоперации по демилитаризации Украины. Российский лидер отмечал, что целями операции является помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида украинских властей.

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Государственная дума РФ объявила о решении создать депутатские группы по связям с правительством Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в telegram. «Совет Государственной Думы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик во главе с депутатами Дмитрием Саблиным и Виктором Водолацким», — сообщил Володин. Председатель Госдумы пояснил, что России необходимо развивать отношения не только по линии профильных комитетов, но и в рамках межпарламентского сотрудничества. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позже, 24 февраля 2022 года, глава государства объявил о проведении спецоперации по демилитаризации Украины. Российский лидер отмечал, что целями операции является помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида украинских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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