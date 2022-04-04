Власти реформируют Госдуму из-за Донбасса

Россия продолжает помогать Донбассу на законодательном уровне Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Государственная дума РФ объявила о решении создать депутатские группы по связям с правительством Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в telegram.

«Совет Государственной Думы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик во главе с депутатами Дмитрием Саблиным и Виктором Водолацким», — сообщил Володин. Председатель Госдумы пояснил, что России необходимо развивать отношения не только по линии профильных комитетов, но и в рамках межпарламентского сотрудничества.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позже, 24 февраля 2022 года, глава государства объявил о проведении спецоперации по демилитаризации Украины. Российский лидер отмечал, что целями операции является помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида украинских властей.