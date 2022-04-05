Челябинскую сеть экс-депутата предостерегли от слов про рост цен

Сотрудник SPAR заявил о росте цен на косметику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Сотрудник торговой сети супермаркетов SPAR в Челябинской области получил предостережение от УФАС региона. Он публично объявил о предстоящем росте цен на косметические товары, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Сетью SPAR управляет УК «Молния недвижимость», основным совладельцем которой является экс-депутат Курчатовского района Дмитрий Бухарин.

«Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты другими хозяйствующими субъектами как руководство к действию. В результате это может привести к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такую продукцию», — пояснили в Челябинском УФАС.

Так добавили, что необоснованное повышение цен является нарушением антимонопольного законодательства. Это влечет наказание для участников рынка. Связаться с Бухариным не удалось, по данным URA.RU он вместе с семьей в основном проживает за границей. Ранее минсельхоз региона начал проверку цен на социально значимые продукты питания и товары в торговых сетях.

Напомним, страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России беспрецедентные санкции из-за российской спецоперации на Украине. После этого в России начали расти цены на товары в торговых сетях. Федеральные и региональные власти запустили меры по импортозамещению и сдерживанию цен, сообщал президент Владимир Путин.