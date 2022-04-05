В Челябинской области начали проверять цены в торговых сетях

Южноуральцы жалуются на подорожавшие продукты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Челябинской области начала работу группа по мониторингу цен на социально значимые продукты питания и товары в торговых сетях. Первым городом для проверки ревизоров 6 апреля стал Миасс. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

«Подобные выезды в города области станут регулярны. Сегодня в Миассе контролерами цен стали заместитель министра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова, заместитель прокурора города Алексей Демчук, вице-мэр по экономике Елена Пономарева и представители УФАС», — отметили в пресс-службе. Рабочая группа проверит цены в местной сети «Пятерочка».

В торговых сетях минсельхозом ведется регулярный мониторинг цен по социально значимым и наиболее востребованным продуктам. В список входят соль, мука, крупа, масло подсолнечное, хлеб, говядина, свинина, куры, яйца, масло сливочное, молоко питьевое, сахар, картофель и капуста и другие товары.

«Рост цен на молоко, сливочное масло, мясо кур и картофель в течение года составил от 20 до 24%. В основном покупательский ажиотаж возникает на продукты длительного хранения», — сообщили в минсельзозе.

В региональном министерстве отмечают, что ведомство обратилось в УФАС из-за повышения цен на сахар-песок и поваренную пищевую. С начала года цены на эти продукты выросли на 73% и 54% соответственно и продолжают расти. Следить за ситуацией в торговых сетях и оперативно реагировать на проблемы губернатор Алексей Текслер поручил своему заместителю и руководителю регионального штаба Сергею Сушкову.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России беспрецедентные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Из-за санкции и возникшего ажиотажа в нашей стране начали расти цены на продукты и товары. Президент России Владимир Путин заявлял, что федеральные и региональные власти запускают меры по импортозамещению и сдерживанию цен.

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