05 апреля 2022
04 апреля 2022

Власти ХМАО продлили льготы для вакцинированных работников

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., портрет, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила рекомендации для работодателей Фото:

Власти ХМАО продлили действие рекомендации для работодателей, согласно которой вакцинированные от коронавируса сотрудники получают оплачиваемые дни отпуска. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала во время заседания оперативного штаба Югры.

«Сегодня будет принято решение о продлении действия рекомендации организациям, независимо от организационно-правовой формы собственности, индивидуальным предпринимателям, предоставлять работникам проходящим вакцинацию дополнительный день отдыха, с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации, и в день следующий за днем вакцинации. Или дополнительный день отпуска», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО старше 65 лет, которые завершили вакцинацию, могут бесплатно пройти реабилитацию в санаториях региона. Об этом заявил департамент социального развития Югры.

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Власти ХМАО продлили действие рекомендации для работодателей, согласно которой вакцинированные от коронавируса сотрудники получают оплачиваемые дни отпуска. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала во время заседания оперативного штаба Югры. «Сегодня будет принято решение о продлении действия рекомендации организациям, независимо от организационно-правовой формы собственности, индивидуальным предпринимателям, предоставлять работникам проходящим вакцинацию дополнительный день отдыха, с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации, и в день следующий за днем вакцинации. Или дополнительный день отпуска», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО старше 65 лет, которые завершили вакцинацию, могут бесплатно пройти реабилитацию в санаториях региона. Об этом заявил департамент социального развития Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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