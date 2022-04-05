Власти ХМАО продлили льготы для вакцинированных работников

Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила рекомендации для работодателей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Власти ХМАО продлили действие рекомендации для работодателей, согласно которой вакцинированные от коронавируса сотрудники получают оплачиваемые дни отпуска. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала во время заседания оперативного штаба Югры.

«Сегодня будет принято решение о продлении действия рекомендации организациям, независимо от организационно-правовой формы собственности, индивидуальным предпринимателям, предоставлять работникам проходящим вакцинацию дополнительный день отдыха, с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации, и в день следующий за днем вакцинации. Или дополнительный день отпуска», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО старше 65 лет, которые завершили вакцинацию, могут бесплатно пройти реабилитацию в санаториях региона. Об этом заявил департамент социального развития Югры.