В военном городке Курганской области продают детсад

Стоимость здания детсада и прилегающей к нему земли оценили в 750 тыс. рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районе (Курганская область) планируют продать здание детсада, которое находится в военном городке. Данная информация была размещена на сайте районной администрации.

«Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования „Кетовский район“, приватизация которых планируется в 2022—2024 годы. <…> Здание детского сада, назначение: нежилое, площадь 564,3 кв. м <…> в комплексе с земельным участком, площадью 3577 кв. м», — указано в документе, расположенном на сайте.

Здание детсада расположено в военном городке №2, который находится в районе станции Иковка. Стоимость здания и прилегающей к нему земли оценили в 758 тыс. рублей. Эти объекты планируют продать в третьем квартале 2022 года. Программа приватизации была одобрена на заседании местной районной думы.

В начале года стало известно, что к продаже готовят три здания детских садов в Притобольном районе. Помимо них в план приватизации были включены два здания школы.