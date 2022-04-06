В военном городке Курганской области продают детсад

В Кетовском районе (Курганская область) планируют продать здание детсада, которое находится в военном городке. Данная информация была размещена на сайте районной администрации.
«Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования „Кетовский район“, приватизация которых планируется в 2022—2024 годы. <…> Здание детского сада, назначение: нежилое, площадь 564,3 кв. м <…> в комплексе с земельным участком, площадью 3577 кв. м», — указано в документе, расположенном на сайте.
Здание детсада расположено в военном городке №2, который находится в районе станции Иковка. Стоимость здания и прилегающей к нему земли оценили в 758 тыс. рублей. Эти объекты планируют продать в третьем квартале 2022 года. Программа приватизации была одобрена на заседании местной районной думы.
В начале года стало известно, что к продаже готовят три здания детских садов в Притобольном районе. Помимо них в план приватизации были включены два здания школы.
В Кетовском районе (Курганская область) планируют продать здание детсада, которое находится в военном городке. Данная информация была размещена на сайте районной администрации. «Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования „Кетовский район“, приватизация которых планируется в 2022—2024 годы. <…> Здание детского сада, назначение: нежилое, площадь 564,3 кв. м <…> в комплексе с земельным участком, площадью 3577 кв. м», — указано в документе, расположенном на сайте. Здание детсада расположено в военном городке №2, который находится в районе станции Иковка. Стоимость здания и прилегающей к нему земли оценили в 758 тыс. рублей. Эти объекты планируют продать в третьем квартале 2022 года. Программа приватизации была одобрена на заседании местной районной думы. В начале года стало известно, что к продаже готовят три здания детских садов в Притобольном районе. Помимо них в план приватизации были включены два здания школы.