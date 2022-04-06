06 апреля 2022

В военном городке Курганской области продают детсад

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., детский сад, детская одежда, сон час, шкафчики детские
Стоимость здания детсада и прилегающей к нему земли оценили в 750 тыс. рублей (архивное фото) Фото:

В Кетовском районе (Курганская область) планируют продать здание детсада, которое находится в военном городке. Данная информация была размещена на сайте районной администрации.

«Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования „Кетовский район“, приватизация которых планируется в 2022—2024 годы. <…> Здание детского сада, назначение: нежилое, площадь 564,3 кв. м <…> в комплексе с земельным участком, площадью 3577 кв. м», — указано в документе, расположенном на сайте.

Здание детсада расположено в военном городке №2, который находится в районе станции Иковка. Стоимость здания и прилегающей к нему земли оценили в 758 тыс. рублей. Эти объекты планируют продать в третьем квартале 2022 года. Программа приватизации была одобрена на заседании местной районной думы.

В начале года стало известно, что к продаже готовят три здания детских садов в Притобольном районе. Помимо них в план приватизации были включены два здания школы.

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В Кетовском районе (Курганская область) планируют продать здание детсада, которое находится в военном городке. Данная информация была размещена на сайте районной администрации. «Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования „Кетовский район“, приватизация которых планируется в 2022—2024 годы. <…> Здание детского сада, назначение: нежилое, площадь 564,3 кв. м <…> в комплексе с земельным участком, площадью 3577 кв. м», — указано в документе, расположенном на сайте. Здание детсада расположено в военном городке №2, который находится в районе станции Иковка. Стоимость здания и прилегающей к нему земли оценили в 758 тыс. рублей. Эти объекты планируют продать в третьем квартале 2022 года. Программа приватизации была одобрена на заседании местной районной думы. В начале года стало известно, что к продаже готовят три здания детских садов в Притобольном районе. Помимо них в план приватизации были включены два здания школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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