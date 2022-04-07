07 апреля 2022

Рогозин похвалил «космический» трамвай из Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль
Дмитрий Рогозин пообещал выпустить для страны 50 новых трамваев Фото:

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин похвалил новую модель низкопольного трамвая из Челябинской области, выпущенного Усть-Катавским вагоностроительным заводом в рамках диверсификации экономики. Он назвал трамвай «космическим».

«В Таганроге обкатали новую модель нашего низкопольного „космического“ трамвая. Производит их наш Усть-Катавский вагоностроительный завод в Челябинской области. По-моему, красивый получился, современный, очень удобный для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями. Это наша программа диверсификации в действии», — написал в своем telegram-канале глава госкорпорации.

Рогозин отметил, что Усть-Катавский вагоностроительный завод делает трамваи уже 121 год. По его мнению, такая красивая продукция нужна стране и людям в период западных санкций. Отмечается, что испытания трамваев из Челябинской области прошли успешно. Рогозин заявил, что в этом году предприятие поставит стране 50 таких трамваев, пять из них уже в Таганроге.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля спецоперацию на территории Украины. В ответ западные страны ввели беспрецедентный пакет санкций. В борьбе с экономической блокадой российские власти начали стимулировать импортозамещение и открытие новых производств.

Космический трамвай из Усть-Катава успешно прошел обкатку в Таганроге

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Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин похвалил новую модель низкопольного трамвая из Челябинской области, выпущенного Усть-Катавским вагоностроительным заводом в рамках диверсификации экономики. Он назвал трамвай «космическим». «В Таганроге обкатали новую модель нашего низкопольного „космического“ трамвая. Производит их наш Усть-Катавский вагоностроительный завод в Челябинской области. По-моему, красивый получился, современный, очень удобный для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями. Это наша программа диверсификации в действии», — написал в своем telegram-канале глава госкорпорации. Рогозин отметил, что Усть-Катавский вагоностроительный завод делает трамваи уже 121 год. По его мнению, такая красивая продукция нужна стране и людям в период западных санкций. Отмечается, что испытания трамваев из Челябинской области прошли успешно. Рогозин заявил, что в этом году предприятие поставит стране 50 таких трамваев, пять из них уже в Таганроге. Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля спецоперацию на территории Украины. В ответ западные страны ввели беспрецедентный пакет санкций. В борьбе с экономической блокадой российские власти начали стимулировать импортозамещение и открытие новых производств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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