07 апреля 2022

Что происходит рядом с пермским МФЦ, где работают силовики. Ответ МВД

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, полиция, ограничительная лента, масочный режим
Полицейские оцепили территорию (архивное фото) Фото:

Силовики в Перми эвакуировали здание, где расположен офис МФЦ, и оцепили территорию из-за сообщения о предмете, похожем на боеприпас. Об этом URA.RU сообщили в полиции.

«В полицию поступил звонок от мужчины, который сообщил что в районе здания МФЦ находится предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что найденный предмет угрозы не представляет», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по Пермскому краю.

В пятиэтажке по Бригадирской, 8 кроме МФЦ расположен участковый пункт полиции, который сегодня не работает, а также офисы нескольких компании. Как сообщало URA.RU ранее очевидцы рассказали о работе силовиков у здания. Сотрудникам МФЦ полицейские объяснили, что проходят учения.

Силовики прибыли к месту ЧП
Полиция оцепила территорию до выяснения всех обстоятельств

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Силовики в Перми эвакуировали здание, где расположен офис МФЦ, и оцепили территорию из-за сообщения о предмете, похожем на боеприпас. Об этом URA.RU сообщили в полиции. «В полицию поступил звонок от мужчины, который сообщил что в районе здания МФЦ находится предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что найденный предмет угрозы не представляет», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по Пермскому краю. В пятиэтажке по Бригадирской, 8 кроме МФЦ расположен участковый пункт полиции, который сегодня не работает, а также офисы нескольких компании. Как сообщало URA.RU ранее очевидцы рассказали о работе силовиков у здания. Сотрудникам МФЦ полицейские объяснили, что проходят учения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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