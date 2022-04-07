Полицейские оцепили территорию (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики в Перми эвакуировали здание, где расположен офис МФЦ, и оцепили территорию из-за сообщения о предмете, похожем на боеприпас. Об этом URA.RU сообщили в полиции.

«В полицию поступил звонок от мужчины, который сообщил что в районе здания МФЦ находится предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что найденный предмет угрозы не представляет», — сообщили URA.RU в ГУ МВД по Пермскому краю.

В пятиэтажке по Бригадирской, 8 кроме МФЦ расположен участковый пункт полиции, который сегодня не работает, а также офисы нескольких компании. Как сообщало URA.RU ранее очевидцы рассказали о работе силовиков у здания. Сотрудникам МФЦ полицейские объяснили, что проходят учения.

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