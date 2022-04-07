07 апреля 2022

Силовики в Перми проверяют информацию о минировании МФЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, рация, машина полиции, полиция
На месте работает полиция Фото:

Силовые службы проверяют сообщение о минировании офиса МФЦ по ул. Бригадирская, 8 (Загарье) в Перми. По словам очевидцев, которые обратились в редакцию URA.RU, место оцеплено, вокруг работают полицейские и следственный комитет.

«Все огорожено. Очень много полиции. Сейчас вот машина следственного комитета подъехала. Говорят, взрывное устройство, ждут руководство», — рассказал один из жителей.

Источник URA.RU в одном из силовых ведомств сообщил, что ситуация не совсем похожа на традиционные истории с ложным минированием. И подтвердил, что речь, скорее всего, идет о взрывном устройстве.

Всех сотрудников МФЦ эвакуировали, сообщили в пресс-службе многофункционального центра. В пресс-службе УМВД Перми пока воздержались от комментариев до выяснения всех обстоятельств происходящего. В пермском управлении СК РФ и ГУ МВД по Пермскому краю уточняют информацию.

Обновлено в 15:17: Сотрудники МФЦ сообщили корреспонденту URA.RU, что, по словам силовиков, все произошедшее — учения. Полицейские на месте ЧП от общения с журналистом агентства воздержались.

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Силовые службы проверяют сообщение о минировании офиса МФЦ по ул. Бригадирская, 8 (Загарье) в Перми. По словам очевидцев, которые обратились в редакцию URA.RU, место оцеплено, вокруг работают полицейские и следственный комитет. «Все огорожено. Очень много полиции. Сейчас вот машина следственного комитета подъехала. Говорят, взрывное устройство, ждут руководство», — рассказал один из жителей. Источник URA.RU в одном из силовых ведомств сообщил, что ситуация не совсем похожа на традиционные истории с ложным минированием. И подтвердил, что речь, скорее всего, идет о взрывном устройстве. Всех сотрудников МФЦ эвакуировали, сообщили в пресс-службе многофункционального центра. В пресс-службе УМВД Перми пока воздержались от комментариев до выяснения всех обстоятельств происходящего. В пермском управлении СК РФ и ГУ МВД по Пермскому краю уточняют информацию. Обновлено в 15:17: Сотрудники МФЦ сообщили корреспонденту URA.RU, что, по словам силовиков, все произошедшее — учения. Полицейские на месте ЧП от общения с журналистом агентства воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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