Силовики в Перми проверяют информацию о минировании МФЦ

На месте работает полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовые службы проверяют сообщение о минировании офиса МФЦ по ул. Бригадирская, 8 (Загарье) в Перми. По словам очевидцев, которые обратились в редакцию URA.RU, место оцеплено, вокруг работают полицейские и следственный комитет.

«Все огорожено. Очень много полиции. Сейчас вот машина следственного комитета подъехала. Говорят, взрывное устройство, ждут руководство», — рассказал один из жителей.

Источник URA.RU в одном из силовых ведомств сообщил, что ситуация не совсем похожа на традиционные истории с ложным минированием. И подтвердил, что речь, скорее всего, идет о взрывном устройстве.

Всех сотрудников МФЦ эвакуировали, сообщили в пресс-службе многофункционального центра. В пресс-службе УМВД Перми пока воздержались от комментариев до выяснения всех обстоятельств происходящего. В пермском управлении СК РФ и ГУ МВД по Пермскому краю уточняют информацию.

Обновлено в 15:17: Сотрудники МФЦ сообщили корреспонденту URA.RU, что, по словам силовиков, все произошедшее — учения. Полицейские на месте ЧП от общения с журналистом агентства воздержались.