Депутат из ХМАО сравнила коллег с вражескими силами на Украине

11 апреля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Урае депутат обвинила коллег в грязной информационной кампании (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат думы Урая (ХМАО) Анжела Борисова сравнила группу оппозиционных депутатов из городской думы с вражескими силами, действующими на Украине. Пост об этом Борисова разместила на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «После выборов все горожане стали свидетелями, как несколько обиженных депутатов думы продолжают безуспешные попытки по накачке негатива в отношении городских властей <…> Сейчас объектами грязной информационной кампании становятся депутаты из фракции „Единая Россия“. Естественно, всем понятно, что притягивание моей семьи — это очередной пиар-ход. К фейкам мы привыкли и со стороны вражеских сил, действующих на Украине, и, к сожалению, у нас в Урае. Теперь и те, и другие раскачивают ситуацию», — написала Борисова. Депутат Леонард Насибуллин рассказал корреспонденту агентства, что считает высказывание Борисовой оскорблением в свой адрес, а также в адрес еще нескольких оппозиционных депутатов. «За 30 лет истории думы города ни один депутат еще до сегодняшнего дня не допускал подобных оскорблений своих коллег. Приравняв депутатов к вражеским силам на Украине, она поставила нас в один ряд с фашистами и бандеровцами», — рассказал Насибуллин. В ответ на высказывания Борисовой в полицию было написано заявление с просьбой проверить ее слова на соответствие статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Вместе с этим другой депутат городской думы Артем Кукушкин, который также принял сравнение на свой счет, потребовал от думы провести заседание комиссии по этике, чтобы дать оценку высказываниям Борисовой (копия документов есть в распоряжении редакции). Ранее URA.RU сообщало, что глава Урая Тимур Закирзянов пожаловался в думскую комиссию по этике на депутата Насибуллина в преддверие своего выступления с отчетом о проделанной работе за 2021 год. Причиной стал затянувшийся конфликт между градоначальником и народным избранником. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат думы Урая (ХМАО) Анжела Борисова сравнила группу оппозиционных депутатов из городской думы с вражескими силами, действующими на Украине. Пост об этом Борисова разместила на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «После выборов все горожане стали свидетелями, как несколько обиженных депутатов думы продолжают безуспешные попытки по накачке негатива в отношении городских властей <…> Сейчас объектами грязной информационной кампании становятся депутаты из фракции „Единая Россия“. Естественно, всем понятно, что притягивание моей семьи — это очередной пиар-ход. К фейкам мы привыкли и со стороны вражеских сил, действующих на Украине, и, к сожалению, у нас в Урае. Теперь и те, и другие раскачивают ситуацию», — написала Борисова. Депутат Леонард Насибуллин рассказал корреспонденту агентства, что считает высказывание Борисовой оскорблением в свой адрес, а также в адрес еще нескольких оппозиционных депутатов. «За 30 лет истории думы города ни один депутат еще до сегодняшнего дня не допускал подобных оскорблений своих коллег. Приравняв депутатов к вражеским силам на Украине, она поставила нас в один ряд с фашистами и бандеровцами», — рассказал Насибуллин. В ответ на высказывания Борисовой в полицию было написано заявление с просьбой проверить ее слова на соответствие статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Вместе с этим другой депутат городской думы Артем Кукушкин, который также принял сравнение на свой счет, потребовал от думы провести заседание комиссии по этике, чтобы дать оценку высказываниям Борисовой (копия документов есть в распоряжении редакции). Ранее URA.RU сообщало, что глава Урая Тимур Закирзянов пожаловался в думскую комиссию по этике на депутата Насибуллина в преддверие своего выступления с отчетом о проделанной работе за 2021 год. Причиной стал затянувшийся конфликт между градоначальником и народным избранником.