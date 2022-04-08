Украинского нацгвардейца заподозрили в шпионаже на Россию

Задержанного обвиняют в государственной измене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине задержали военнослужащего Национальной гвардии по подозрению в шпионаже на Россию. Об этом сообщили в украинской генпрокуратуре.

«Задержан и сообщено о подозрении в государственной измене военнослужащему Национальной гвардии Украины. По данным следствия, подозреваемый, находясь на административной должности в Нацгвардии Украины, в условиях военного положения умышленно оказывал представителям Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», — передает РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.