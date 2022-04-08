Украинского нацгвардейца заподозрили в шпионаже на Россию

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , арест, судебное заседание, арестант, наручники, задержание, судебное дело
Задержанного обвиняют в государственной измене Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине задержали военнослужащего Национальной гвардии по подозрению в шпионаже на Россию. Об этом сообщили в украинской генпрокуратуре.

«Задержан и сообщено о подозрении в государственной измене военнослужащему Национальной гвардии Украины. По данным следствия, подозреваемый, находясь на административной должности в Нацгвардии Украины, в условиях военного положения умышленно оказывал представителям Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», — передает РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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На Украине задержали военнослужащего Национальной гвардии по подозрению в шпионаже на Россию. Об этом сообщили в украинской генпрокуратуре. «Задержан и сообщено о подозрении в государственной измене военнослужащему Национальной гвардии Украины. По данным следствия, подозреваемый, находясь на административной должности в Нацгвардии Украины, в условиях военного положения умышленно оказывал представителям Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины», — передает РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ сообщили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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