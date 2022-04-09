Картины останутся в Париже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Франция решила не возвращать России картины художников Петра Кончаловского и Валентина Серова. Причина в том, что первая картина принадлежит бизнесмену Петру Авену, а вторая была предоставлена музеем, с которым связан предприниматель Вячеслав Кантор, сообщает французское издание Le Monde. Оба они попали под санкции Евросоюза.

«Одна из изъятых картин — автопортрет, написанный в 1910 году художником Петром Кончаловским, принадлежит Петру Авену, известному олигарху, бывшему советнику [бывшего президента РФ] Бориса Ельцина, экс-управляющему Альфа-банком. Картина кисти Валентина Серова была предоставлена на выставку в Париже московским Музеем искусства авангарда, президент которого — миллиардер Вячеслав Кантор», — говорится на сайте газеты.

Пресс-служба посольства России в Париже также опровергла информацию французских СМИ о задержании двух картин из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, пишет деловое издание «Взгляд». А в Лондоне «Русских танцовщиц» Дега переименовали в украинских, дополняет «Национальная служба новостей».

Ранее Евросоюз ввел персональные санкции против Авена. В пресс-службе Альфа-Банка заявили, что миллиардер намерен оспорить эти ограничения, однако вскоре он покинул пост Совет директоров. Ограничения Европы, связанные с началом спецоперации на Украине, коснулись также и Кантора.

Страны ЕС, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции, касающиеся банковской, экономической системы, а также крупных предпринимателей и представителей власти, из-за российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Так, Венгрия уже согласилась покупать российский газ за рубли.

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