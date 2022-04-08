Прощание с военнослужащим состоится 12 апреля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Уйского района Челябинской области старший сержант Руслан Кусаев погиб в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Смерть военнослужащего подтвердили в местной администрации.

«Старший сержант Кусаев Руслан Жуматаевич геройски сражался и выполнял свой долг в ходе специальной операции на Украине. В ходе боев, сражаясь с националистами, проявил мужество и отвагу, пал смертью храбрых», — написала Анна К. в группе «Подслушано Коелга» в соцсети «ВКонтакте».

В той же группе написали информацию для тех, кто желает проводить Руслана. Прощание с военнослужащим состоится 12 апреля в селе Уйском на улице Победы, 31 в 12 часов.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Как заявили в Кремле, операция носит освободительный характер, и призвана закончить боевые действия на Донбассе, жители которого на протяжении восьми лет страдают от геноцида со стороны украинских националистов. По сообщениям Минобороны РФ, российские военные организовывают эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий. Ежедневно с 10:00 по московскому времени российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях.

Старший сержант Руслан Кусаев погиб в ходе специальной операции на Украине. Фото: «Подслушано Коелга» в «ВКонтакте»