08 апреля 2022

Челябинский сержант погиб в ходе спецоперации на Украине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, война, патруль, армия россии, часовой, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Прощание с военнослужащим состоится 12 апреля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец Уйского района Челябинской области старший сержант Руслан Кусаев погиб в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Смерть военнослужащего подтвердили в местной администрации.

«Старший сержант Кусаев Руслан Жуматаевич геройски сражался и выполнял свой долг в ходе специальной операции на Украине. В ходе боев, сражаясь с националистами, проявил мужество и отвагу, пал смертью храбрых», — написала Анна К. в группе «Подслушано Коелга» в соцсети «ВКонтакте».

В той же группе написали информацию для тех, кто желает проводить Руслана. Прощание с военнослужащим состоится 12 апреля в селе Уйском на улице Победы, 31 в 12 часов.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Как заявили в Кремле, операция носит освободительный характер, и призвана закончить боевые действия на Донбассе, жители которого на протяжении восьми лет страдают от геноцида со стороны украинских националистов. По сообщениям Минобороны РФ, российские военные организовывают эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий. Ежедневно с 10:00 по московскому времени российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях.

Старший сержант Руслан Кусаев погиб в ходе специальной операции на Украине.
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Уроженец Уйского района Челябинской области старший сержант Руслан Кусаев погиб в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Смерть военнослужащего подтвердили в местной администрации. «Старший сержант Кусаев Руслан Жуматаевич геройски сражался и выполнял свой долг в ходе специальной операции на Украине. В ходе боев, сражаясь с националистами, проявил мужество и отвагу, пал смертью храбрых», — написала Анна К. в группе «Подслушано Коелга» в соцсети «ВКонтакте». В той же группе написали информацию для тех, кто желает проводить Руслана. Прощание с военнослужащим состоится 12 апреля в селе Уйском на улице Победы, 31 в 12 часов. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Как заявили в Кремле, операция носит освободительный характер, и призвана закончить боевые действия на Донбассе, жители которого на протяжении восьми лет страдают от геноцида со стороны украинских националистов. По сообщениям Минобороны РФ, российские военные организовывают эвакуацию мирных жителей из зоны боевых действий. Ежедневно с 10:00 по московскому времени российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...