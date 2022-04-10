Из Кольцово возобновили рейсы в Минск

Рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Белавиа» возобновила авиасообщение между Екатеринбургом и Минском. Первые рейсы состоятся 11 апреля, сообщается на официальном сайте авиакомпании.

«В летнем сезоне 2022 авиакомпания „Белавиа“ будет выполнять рейсы из Минска в Казань и Екатеринбург дважды в неделю. Рейс „Минск—Екатеринбург—Минск“ запланирован с 11 апреля по понедельникам, а с 14 апреля — по четвергам», — говорится в сообщении.

Первый рейс из Беларуси прибывает в аэропорт Екатеринбурга в 15:10 по местному времени. Вылет в Минск из Кольцово в 16:10, также по времени Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что авиакомпании запросили у Росавиации разрешения на ряд международных авиаперелетов. Помимо «Белавиа», в Минск планирует отправлять свои судна Azur Air.