Бывший уральский депутат возглавил театр в Краснодаре

Бывший вице-мэр Новоуральска Секачев возглавит театр Краснодаре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший вице-мэр Новоуральска (Свердловская область) Максим Секачев назначен директором Краснодарского академического театра драмы. Соответствующий приказ размещен на сайте министерства культуры Краснодарского края.

«В конкурсе на замещение должности директора государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края „Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького“ победителем объявлен Секачев Максим Николаевич», — говорится в документе от 8 апреля 2022 года. От кандидата требовалось наличие высшего образования, опыт работы в сфере культуры не менее одного года, а также опыт работы на руководящей должности. Ранее вакантную должность директора театра в Краснодаре предлагали занять в декабре 2021 года, но конкурс не состоялся.

Максим Секачев известен как вице-мэр Новоуральска (Свердловская область), ранее он был заместителем главы по социальной политике. В 2004 окончил философский факультет Уральского государственного университета им. Горького. Спустя девять лет прошел профессиональную переподготовку в «Московском университете культуры и искусств» по направлению «Менеджмент социально-культурной деятельности». Работал в «Театре музыки, драмы и комедии» в Новоуральске.