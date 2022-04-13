Россия лишилась членства в Агентстве по ядерной энергии 14 апреля 2022 в 03:39 Размер текста - 17 + Членство РФ в Агентстве по ядерной энергии будет приостановлено 11 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Членство России в Агентстве по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития будет приостановлено. Соответствующее решение приняло руководство организации. Распоряжение вступит в силу 11 мая. «Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля после решения руководящего органа ОЭСР. РФ была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая», — говорится в сообщении на сайте агентства. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Членство России в Агентстве по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития будет приостановлено. Соответствующее решение приняло руководство организации. Распоряжение вступит в силу 11 мая. «Членство России в Агентстве по ядерной энергии ОЭСР было приостановлено 11 апреля после решения руководящего органа ОЭСР. РФ была соответствующим образом проинформирована, и приостановка вступит в силу 11 мая», — говорится в сообщении на сайте агентства. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры и роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям