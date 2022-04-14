В Кремле прокомментировали скорую встречу Путина с Зеленским

Владимир Путин не отказывается встречаться с Зеленским, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для этого должны быть подготовлены определенные условия. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Пока в предметном плане новаций на этот счет нет. По встрече принципиально президент никогда от нее не отказывался, но должны быть подготовлены соответствующие условия — текст документа. Пока ничего нового сообщить не можем», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что занимаются подготовкой встречи Путина и Зеленского, пишет «Национальная служба новостей». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также приглашал президентов встретиться.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.