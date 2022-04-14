В Кремле прокомментировали скорую встречу Путина с Зеленским

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Владимир Путин не отказывается встречаться с Зеленским, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для этого должны быть подготовлены определенные условия. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Пока в предметном плане новаций на этот счет нет. По встрече принципиально президент никогда от нее не отказывался, но должны быть подготовлены соответствующие условия — текст документа. Пока ничего нового сообщить не можем», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что занимаются подготовкой встречи Путина и Зеленского, пишет «Национальная служба новостей». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также приглашал президентов встретиться.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

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Президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для этого должны быть подготовлены определенные условия. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Пока в предметном плане новаций на этот счет нет. По встрече принципиально президент никогда от нее не отказывался, но должны быть подготовлены соответствующие условия — текст документа. Пока ничего нового сообщить не можем», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что занимаются подготовкой встречи Путина и Зеленского, пишет «Национальная служба новостей». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также приглашал президентов встретиться. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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