Премьер Венгрии пригласил Путина и Зеленского говорить о мире

06 апреля 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выдвинул Виктору Орбану несколько условий, пишет Reuters Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил президента России Владимира Путина на переговоры о мире в Будапешт. Об этом пишет американское агентство Reuters со ссылкой на пресс-конференцию Орбана. «Орбан заявил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию при участии украинского и французского президентов, а также канцлера Германии. Он сказал, что ответ Путина был положительным, но президент России предупредил, что у него будут условия», — пишет Reuters. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На фоне начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. В Кремле заявили, что Владимир Путин допускает встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако это может произойти только после согласования конкретного документа по итогам переговоров. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил президента России Владимира Путина на переговоры о мире в Будапешт. Об этом пишет американское агентство Reuters со ссылкой на пресс-конференцию Орбана. «Орбан заявил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию при участии украинского и французского президентов, а также канцлера Германии. Он сказал, что ответ Путина был положительным, но президент России предупредил, что у него будут условия», — пишет Reuters. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На фоне начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. В Кремле заявили, что Владимир Путин допускает встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако это может произойти только после согласования конкретного документа по итогам переговоров.