Премьер Венгрии пригласил Путина и Зеленского говорить о мире

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил президента России Владимира Путина на переговоры о мире в Будапешт. Об этом пишет американское агентство Reuters со ссылкой на пресс-конференцию Орбана.
«Орбан заявил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию при участии украинского и французского президентов, а также канцлера Германии. Он сказал, что ответ Путина был положительным, но президент России предупредил, что у него будут условия», — пишет Reuters.
Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На фоне начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. В Кремле заявили, что Владимир Путин допускает встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако это может произойти только после согласования конкретного документа по итогам переговоров.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил президента России Владимира Путина на переговоры о мире в Будапешт. Об этом пишет американское агентство Reuters со ссылкой на пресс-конференцию Орбана. «Орбан заявил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию при участии украинского и французского президентов, а также канцлера Германии. Он сказал, что ответ Путина был положительным, но президент России предупредил, что у него будут условия», — пишет Reuters. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На фоне начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. В Кремле заявили, что Владимир Путин допускает встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако это может произойти только после согласования конкретного документа по итогам переговоров.