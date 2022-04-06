Премьер Венгрии пригласил Путина и Зеленского говорить о мире

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин выдвинул Виктору Орбану несколько условий, пишет Reuters Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил президента России Владимира Путина на переговоры о мире в Будапешт. Об этом пишет американское агентство Reuters со ссылкой на пресс-конференцию Орбана.

«Орбан заявил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию при участии украинского и французского президентов, а также канцлера Германии. Он сказал, что ответ Путина был положительным, но президент России предупредил, что у него будут условия», — пишет Reuters.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На фоне начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. В Кремле заявили, что Владимир Путин допускает встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако это может произойти только после согласования конкретного документа по итогам переговоров.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил президента России Владимира Путина на переговоры о мире в Будапешт. Об этом пишет американское агентство Reuters со ссылкой на пресс-конференцию Орбана. «Орбан заявил, что пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию при участии украинского и французского президентов, а также канцлера Германии. Он сказал, что ответ Путина был положительным, но президент России предупредил, что у него будут условия», — пишет Reuters. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На фоне начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. В Кремле заявили, что Владимир Путин допускает встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако это может произойти только после согласования конкретного документа по итогам переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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