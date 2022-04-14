Школьница из ЯНАО нашла замену американским комплектующим

Переходники к американским фильтрам в аппаратах ИВЛ распечатывают на 3D-принтере Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пятиклассница из Ноябрьска разработала переходник к отечественным фильтрам для аппаратов ИВЛ производства США. Об этом сообщила председатель Ноябрьской городской думы, депутат от партии «Единая Россия» Ирина Ращупкина.

«Учащаяся 5В класса под руководством учителя технологии Хотеева Сергея Леонидовича в рамках проекта „3D моделирование“ разработала необходимый переходник. Готовые переходники были переданы в ЦГБ», — пишет на своей странице «ВКонтакте» директор школы №12 г. Ноябрьска Ращупкина.

Ранее URA.RU рассказывало о запуске в ЯНАО собственной линейки одежды для новорожденных. Это позволит заменить ушедшие из России бренды и обеспечить потребности покупателей.

США и страны ЕС ввели жесткие санкции против России из-за проводимой спецоперации на Украине. Введенные санкции имеют негативный эффект и для недружественных стран: нарушены логистические цепочки, кооперационные связи. В РФ активно проводятся программы импортозамещения.