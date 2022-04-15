ВЦИОМ: все больше россиян одобряет решения Путина

15 апреля 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

ВЦИОМ зафиксировал новый рост поддержки президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Число россиян, одобряющих деятельность президента РФ Владимира Путина, выросло до 79,6%. По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, этот показатель за неделю увеличился почти на 1%, сообщили URA.RU в пресс-службе ВЦИОМ. «Показатель одобрения деятельности президента с 4 по 10 апреля 2022 года составил 79,6%», — говорится в пресс-релизе ВЦИОМ. Неделей ранее этот показатель был на уровне 78,9%. Статья по теме Санкции изменили отношение россиян к Путину Уровень доверия Владимиру Путину, согласно данным исследования, остается стабильным. За неделю он не изменился и составляет 81,6%. Согласно данным ВЦИОМ, с февраля по апрель уровень одобрения деятельности президента России вырос с 62,9% до 79,6%, индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Руководитель практики политического анализа фонда Михаил Мамонов считает, что рейтинг Путина близок к максимальному уровню. Он это объясняет тем, что санкции Запада сплотили россиян вокруг президента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Число россиян, одобряющих деятельность президента РФ Владимира Путина, выросло до 79,6%. По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, этот показатель за неделю увеличился почти на 1%, сообщили URA.RU в пресс-службе ВЦИОМ. «Показатель одобрения деятельности президента с 4 по 10 апреля 2022 года составил 79,6%», — говорится в пресс-релизе ВЦИОМ. Неделей ранее этот показатель был на уровне 78,9%. Уровень доверия Владимиру Путину, согласно данным исследования, остается стабильным. За неделю он не изменился и составляет 81,6%. Согласно данным ВЦИОМ, с февраля по апрель уровень одобрения деятельности президента России вырос с 62,9% до 79,6%, индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Руководитель практики политического анализа фонда Михаил Мамонов считает, что рейтинг Путина близок к максимальному уровню. Он это объясняет тем, что санкции Запада сплотили россиян вокруг президента.