Депутат Госдумы от ХМАО купил мотоцикл Harley-Davidson

Депутат Госдумы Евгений Марков впервые приобрел мотоцикл Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков, представляющий ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, купил себе мотоцикл Harley-Davidson. Об этом свидетельствуют его налоговая декларация за 2021 год, опубликованная на сайте Госдумы.

«Harley-Davidson Iron883», — указано в декларации Маркова. На сайте мотопроизводителя говорится о том, что новый мотоцикл стоит от 11 тысяч долларов. Примечательно, что до 2021 года Марков не владел никакими транспортными средствами.

Ранее URA.RU писало, что Марков за 2021 год заработал больше 20,5 млн рублей. Таким образом депутат Госдумы за год увеличил свои доходы на восемь млн рублей. Вместе с этим о своих доходах отчитались и другие депутаты Госдумы от ХМАО.