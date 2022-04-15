NBC News: разведка США не подтвердила обвинение Байдена против РФ

16 апреля 2022 в 04:39 Размер текста - 17 +

Американская разведка отказалась подтверждать словам президента США Джо Байдена о том, что Россия совершает «геноцид» на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News. «Геноцид включает в себя цель уничтожения этнической группы или нации, и пока это не то, что мы наблюдаем», — приводит слова представителя разведки США телеканал. СМИ отмечает, что в разведывательном сообществе есть опасения, что действия РФ на следующем этапе спецоперации могут быть приравнены к геноциду, возможно, что Байден именно поэтому позволил себе сделать такое высказывание. Ранее Джо Байден назвал спецоперацию РФ на Украине «геноцидом», передает телеканал 360. Экс-президент США Дональд Трамп поддержал высказывание американского президента. В Белом доме заявили, что слова Байдена о спецоперации не являются официальной позицией Вашингтона. Французский президент Эммануэль Макрон отказался соглашаться с Байденом. В Кремле выразили категорическое несогласие с высказыванием американского главы и добавили, что такое высказывание было неприемлемым. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.