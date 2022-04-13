Песков ответил на обвинения Байдена в геноциде

13 апреля 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков: обвинение РФ в геноциде — попытка перевернуть ситуацию на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле считают недопустимыми обвинения президента США Джо Байдена, назвавшего спецоперацию России на Украине «геноцидом». Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы категорически не согласны с неприемлемыми попытками подобного извращения ситуации. Тем более это вряд ли приемлемо для президента США — страны, которая совершила известные деяния в течение новой и новейшей истории», — ответил на вопрос о резких высказываниях Байдена Песков. Ранее американский лидер сообщил журналистам, что события на Украине кажутся ему «геноцидом», однако заметил, что оценку происходящему должны давать юристы. Это далеко не первый случай, когда Байден позволял себе резкие и оскорбительные высказывания в адрес России и президента Владимира Путина: ранее президент США назвал главу российского государства «кровавым диктатором» и «головорезом», передает RT. В Кремле заявили, что подобные высказывания неприемлемы для главы государства. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин отмечал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноциды украинских властей. Президент также отмечал, что в задачи Вооруженных сил РФ входит исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Кремле считают недопустимыми обвинения президента США Джо Байдена, назвавшего спецоперацию России на Украине «геноцидом». Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы категорически не согласны с неприемлемыми попытками подобного извращения ситуации. Тем более это вряд ли приемлемо для президента США — страны, которая совершила известные деяния в течение новой и новейшей истории», — ответил на вопрос о резких высказываниях Байдена Песков. Ранее американский лидер сообщил журналистам, что события на Украине кажутся ему «геноцидом», однако заметил, что оценку происходящему должны давать юристы. Это далеко не первый случай, когда Байден позволял себе резкие и оскорбительные высказывания в адрес России и президента Владимира Путина: ранее президент США назвал главу российского государства «кровавым диктатором» и «головорезом», передает RT. В Кремле заявили, что подобные высказывания неприемлемы для главы государства. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин отмечал, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноциды украинских властей. Президент также отмечал, что в задачи Вооруженных сил РФ входит исключение напрасных жертв среди мирного населения и поражение объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.